El tenista español Carlos Alcaraz sumó el segundo título de Wimbledon en su palmarés tras derrotar este domingo en la final al serbio Novak Djokovic, en una especie relevo generacional, por 6-2, 6-2 y 7-6 (7/4).

Djokovic, de 37 años, que no pudo elevar a 25 el récord de torneos de Grand Slams ganados por el serbio, parece pasar el relevo con esta derrota simbólica a Alcaraz, de 21, que ya le ganó en la final de Wimbledon del año pasado.

Con 21 años, el murciano ha instaurado el Big One después de vencer al ganador de 24 majors por segundo año consecutivo en la final de Wimbledon, en esta ocasión con una contundencia estremecedora: 6-2, 6-2 y 7-6 (4) en 2h27.

Alcaraz transformó su papel de promesa en el de favorito para esta edición, pero no se esperaba que agregara la etiqueta de monstruo, de devorador de títulos. Porque el español no solo venció a Djokovic, algo que han logrado varios en la historia, consiguió reducirle hasta el mínimo, borrarle de la pista, a propinarle una de las mayores palizas de su carrera. Y lo hizo con una sencillez que asusta a cualquiera que pretenda ser su rival en los próximos años.

Porque Alcaraz, con 21 años, igualó los cuatro Grand Slams de Manolo Santana, se convirtió en el sexto hombre en lograr el doblete Roland Garros-Wimbledon y es el primer español en revalidar el título en la Catedral.

Pocas veces se había visto a Djokovic ser tan inferior en la final de un major. Esta es la 13ª que pierde, quinta en tres sets. A esta, la 10ª en el evento inglés, había llegado 37 después de ser operado de la rodilla derecha. Mucho mérito. En 2020, Nadal le apabulló en la de París (6-0, 6-2 y 7-5) y en Londres le ocurrió algo parecido, aunque con un resultado menos llamativo, contra Andy Murray en 2013 (6-4, 7-5 y 6-4). También fue significativo el triple 6-4 que le endosó Daniil Medvedev en el partido por el título del US Open 2021. “Obviamente, no es el resultado que quería, especialmente en los dos primeros sets mi nivel de tenis no estuvo a la altura. El mérito a Carlos, jugó un increíble tenis, muy completo desde el fondo de pista y con el saque, lo tuvo todo”, reconoció.

