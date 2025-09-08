Carlos Alcaraz hace historia tras una vibrante final del US Open

Carlos Alcaraz regresó oficialmente al número uno del ranking ATP por primera vez en dos años el lunes, reemplazando a Jannik Sinner allí después de vencerlo en la final masculina del Abierto de Estados Unidos.

El español de 22 años derrotó a su archienemigo Sinner en cuatro sets, ganando todo el campeonato perdiendo un solitario set.

El triunfo por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 logró que Alcaraz haya creado nuevos récords y también es parte de la racha dominante de Sinner y Alcaraz desde principios de 2024, con la pareja compartiendo los últimos ocho títulos de Slam entre ellos.

Récords logrados por Alcaraz

El hombre más rápido en ganar 6 Grand Slams

En tan solo 18 Grand Slams, Carlos Alcaraz ha ganado seis, con dos victorias en el Abierto de Estados Unidos, Roland Garros y Wimbledon. Alcaraz igualó a Bjorn Borg como el hombre más rápido en ganar seis títulos individuales de Grand Slam en la historia.

Segundo hombre más joven en ganar 6 Grand Slams

Con 22 años y 125 días, la rápida hazaña de Alcaraz para conseguir su sexto título de Grand Slam solo se sitúa por detrás de Borg, quien acumuló la misma cantidad de campeonatos importantes a los 22 años y 19 días. Solo Borg había conseguido más victorias (85) que Alcaraz (84) a su edad actual en todos los Grand Slams.

También se convirtió en el jugador más joven en ganar múltiples títulos en tres superficies diferentes de Grand Slam, superando a Mats Wilander (24 años y 6 días).

Menos juegos de servicio perdidos para ganar el US Open

Alcaraz solo perdió 3 juegos de servicio en toda la campaña del US Open 2025, la menor cantidad de juegos perdidos por un jugador para ganar el título en Nueva York (según todos los datos registrados desde 1991). Solo la leyenda estadounidense Pete Sampras ha ganado un Grand Slam con menos quiebres de servicio, ¡ganando Wimbledon 1997 con solo dos pérdidas!

Alcaraz enfrentó solo 10 puntos de quiebre en el torneo, la menor cantidad para cualquier jugador al ganar un Grand Slam desde 1991, superando a Sampras (12) en el US Open de 1993.

Iguala a Rafa Nadal

Con 22 años y 125 días, Alcaraz se sitúa solo por detrás de su legendario compatriota Rafael Nadal como el hombre más joven en conseguir 5 títulos de Grand Slam en un año natural. Nadal ostenta las dos mejores temporadas, logrando el hito primero en 2005 siendo adolescente, a los 19 años y 136 días, y posteriormente en 2008.

Vencer al número 1 del mundo en dos Grand Slams en un año

Alcaraz es apenas el segundo hombre desde Nadal en vencer al actual número 1 del mundo en múltiples Grand Slams en un año natural. Nadal logró la hazaña al superar a Roger Federer en Roland Garros y Wimbledon en 2008.