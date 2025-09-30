Carlos Alcaraz se corona campeón del ATP 500 de Tokio y logra su octavo título en 2025

Carlos Alcaraz ya tiene su nombre al lado de Manolo Orantes (1977), David Ferrer (2007) y Rafael Nadal (2010). El murciano volvió a hacer de las suyas en la final del Open 500 de Tokio para derrotar a Taylor Fritz, por 6-4 y 6-4. Ya son 24 sus títulos como profesional (nueve en superficie dura), ocho de ellos en la actual temporada, la mejor de su vida. Lejos queda el susto en el tobillo izquierdo de la primera ronda con Sebastián Báez.

Desde el punto de inflexión que supuso la derrota en el debut de Miami con David Goffin, su bagaje es de 52 partidos ganados y tres perdidos. En el siglo XXI tan sólo cinco jugadores habían sido capaces de levantar ocho trofeos el mismo curso: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray y Jannik Sinner. Es el sexto número uno que reina en el cemento de la capital japonesa.

Fritz ganó el sorteo y se agarró a su enorme servicio para empezar sacando. Un revés paralelo evitó el primer ‘break’ del estadounidense en el segundo juego del partido. Seguía al nivel que le llevó a ganar la Laver Cup y a derrotar a Carlitos en la segunda jornada de San Francisco.

Ser uno de los siete verdugos de Alcaraz en la mejor temporada de su carrera siempre da credenciales e impone respeto. Lo tenía el joven de El Palmar por el otro finalista.

Fergus Murphy le señalizó un ‘warning’ por tiempo al número uno mundial en el cuarto parcial. Básicamente le dio igual porque necesitaba aire para igualar a dos. «Tú ves normal que yo acabe un punto largo en la red y luego apenas tenga tiempo para ir a por las pelotas, sin tiempo para descansar? ¿Lo ves normal o no? Ok, no has jugado al tenis en tu vida «, le decía el español al árbitro en la silla de cambios.

Como en la semifinal ante Casper Ruud, al campeón de seis grandes se le escaparon las cuatro primeras bolas de rotura en la manga inicial. Fue con 2-2 y 0-40, y después en el 4-4. No se le fue la quinta después de restar un misil de Fritz.

Carlitos y su equipo no tendrán mucho margen para poder celebrar el triunfo. Y es que este miércoles empieza el penúltimo Masters 1000 del calendario en Shangái. El campeón de Tokio, exento de la ronda inicial, se estrenará el viernes o el sábado con el ganador del duelo entre Learner Tien y Miomir Kecmanovic.