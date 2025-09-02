Carlos Alcaraz vence a Jiri Lehecka y alcanza las semifinales del US Open

Carlos Alcaraz hizo gestos de desaprobación al público, superó a Jiri Lehecka en la red y se clasificó con comodidad a las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

El español, segundo cabeza de serie, venció a Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 en cuartos de final el martes, con algunos tiros espectaculares y tapándose la oreja después para animar a la afición en el Estadio Arthur Ashe. Es su primera semifinal en pista dura de un major desde que ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos en 2023.

«Conocí a la versión Grand Slam de Carlos», dijo Lehecka. «Simplemente demostró que es uno de los aspirantes, sin duda. Todos lo sabían, y lo demostró».

Alcaraz tiene solo 22 años y está en semifinales de un major por novena vez. Solo Rafael Nadal, con 10, tiene más antes de cumplir 23 años.

El próximo rival de Alcaraz es Taylor Fritz o Novak Djokovic, quien lo eliminó del Abierto de Australia en cuartos de final. Alcaraz desbancaría a Jannik Sinner —contra quien perdió en la final de Wimbledon y venció en la final de Roland Garros— en la cima del ranking si gana el Abierto de Estados Unidos por segunda vez.

“Es muy difícil no pensar en ello”, dijo Alcaraz. “Cada vez que entro en la cancha, intento no pensar en ello. Si pienso demasiado en el número uno, creo que me voy a presionar, y simplemente no quiero hacerlo. Solo quiero entrar a la cancha, intentar hacer lo mío, intentar seguir mis objetivos en el partido y disfrutar al máximo. El número uno está ahí, pero intento no pensar tanto en ello”.