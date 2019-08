Carlos Amarante: Las elecciones no se ganan con cualquiera

El precandidato presidencial Carlos Amarante Baret dijo que aunque tiene la confianza de que saldrá victorioso en las elecciones de 2020, el Partido de la Liberación Dominicana no gana con cualquier candidato, ya que si se equivoca corre el riesgo de ser desplazado del poder.

Advirtió que reconstruir la unidad en el PLD no será fácil, “pero será nuestra principal labor como antesala de un nuevo triunfo en primera vuelta en mayo del 2020”.

Durante un recorrido de fin de semana que lo mantuvo en contacto con millares de dirigentes y miembros del Partido de la Liberación Dominicana en los municipios Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez, y Santo Domingo Norte, en la provincia Santo Domingo, Amarante Baret sostuvo que el partido oficial está en una encrucijada histórica de cara a las primarias del 6 de octubre.

Expresó que la organización debe elegir a un candidato que pueda hacer una gran obra de gobierno en medio de un entorno económico internacional marcado por la incertidumbre.

“El PLD no gana con cualquier candidato, al contrario, si se equivoca corre el riesgo de salir del poder. Una propuesta de verdadera y profunda renovación en el gobierno es la única garantía de triunfo electoral del PLD, y eso es lo que representa nuestro proyecto presidencial”, afirmó.

Anunció que desde el 6 de octubre en la noche, tras la celebración de las primarias para escoger al candidato presidencial del PLD, se dedicará a curar las profundas heridas que hoy preocupan a miles de dominicanos que aspiran a que el partido siga gobernando la nación.

“Reconstruir la unidad no será fácil, pero será nuestra principal labor como antesala de un nuevo triunfo en primera vuelta en mayo del 2020”, adelantó.



Amarante Baret se considera el único aspirante en el PLD con una visión clara de lo que hay que hacer para dar el salto definitivo hacia el desarrollo y la consecución de un Estado de Bienestar para todos los dominicanos.

Entre sus principales compromisos figuran estimular la industria, la producción agropecuaria, la pequeña y mediana empresa, el turismo y las zonas francas, ejes fundamentales para garantizar el pleno empleo y los recursos necesarios para satisfacer las necesidades del pueblo dominicano.

“Todo lo demás es demagogia barata para engañar a la población”, sentenció.

En su recorrido por Nagua y Santo Domingo Norte, Amarante Baret recibió el apoyo entusiasta de dirigentes y miembros del PLD, de aspirantes a alcaldes, regidores y diputados, entre otros cargos electivos.