Carlos Hoyo y Manuel Luna  serán los capitanes de la Copa Corrie



El Comité Organizador de la Copa Corrie de golf anunció que Carlos Hoyo y Manuel Luna serán los capitanes de los equipos del Distrito Nacional y el interior, respectivamente, en dicho evento.



La Copa Corrie se jugará del 7 al 9 de noviembre en el Campo de Golf de Punta Espada en Cap Cana y reunirá a los 12 mejores jugadores de golf de la capital nacional contra los 12 mejores jugadores del interior del país.



El anuncio se realizó a través de la cuenta de Instagram del evento @copacorrie en la cual se explicó que a través de dicha plataforma se irán anunciando los jugadores que integrarán cada uno de los equipos.



Hasta el momento cada equipo tiene asegurado 6 jugadores clasificados que fueron los que seleccionaron a los respectivos capitanes.



Manuel Luna cuenta en el equipo del interior con los profesionales Julio Santos y Robert Birtel, así como los amateurs Rhadames Peña, Marco Polanco, Rodrigo Huertas y Taylor Kuehn. Mientras que el equipo de la capital, que es capitaneado por Carlos Hoyo, tiene sembrados a los profesionales Juan José Guerra y Willy Pumarol jr., y los aficionados Enrique Valverde Jr., Juan Cayro Delgado, Peter Garrido y Waldo Aguasvivas.



Ambos capitanes deben de seleccionar otros 6 jugadores para completar sus equipos, los cuales deben de ser sometidos al Comité Organizador de la Copa Corrie a más tardar el 8 de octubre.



El campeón vigente de la Copa Corrie es el equipo del Distrito Nacional.