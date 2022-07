Carlos Peña: “Intención del PRM con Ley de Extinción de Dominio no es sincera”

Carlos Peña, presidente del Partido Generación de Servidores (GenS) advierte que el PRM "no es sincero" con la búsqueda de aprobación de la Ley de Extinción de Dominio.

El presidente del Partido Generación de Servidores (GenS), Carlos Peña, manifestó hoy que las intenciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM) con la Ley de Extinción de Dominio “no es sincera”.

“La intención con la Ley de Extinción de Dominio por parte del PRM no es sincera, el Gobierno del PRM no tiene un intención sincera con ese proyecto”, dijo Peña.

“Si quisieran aprobarla como han estado anunciando que quieren aprobarla hace tiempo ya lo hubieran hecho”, refirió al citar la modificación que se hizo a la ley para que un abogado sea director del Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA) cuando lo correcto era que sea un ingeniero.

Entrevistado en el espacio “HOY TV”, Carlos Peña, señaló que de formularse una correcta Ley de Extinción de Dominio los primeros perjudicados serían los funcionarios actuales.

“Una Ley de Extinción de Dominio bien elaborada, bien formulada, a los primeros que comenzará a afectar será a los funcionarios de este Gobierno. Funcionarios de este Gobierno que ya tienen su árbol de la corrupción, el PRM tiene su propio árbol de la corrupción”, expresó.

“Al verse expuestos o propensos a ser perseguidos por esa misma ley, quieren entregarles al pueblo dominicano una ley que no supere el filtro de la constitucionalidad; y la van a aprobar con el apoyo de los partidos tradicionales que están en la oposición; porque tanto los partidos tradicionales como el PRM saben que ese proyecto de ley que están aprobando no pasará el filtro constitucional porque no lo puede pasar una ley que vulnere el principio constitucional de la irretroactividad”, puntualizó Carlos Peña.

Se recuerda que el pasado miércoles tras el presidente de la Comisión Bicameral que conoce la Ley de Extinción de Dominio, Pedro Catrain, dar lectura al informe favorable, este solicitó y fue aprobado que se aplazara el conocimiento para la próxima sesión.