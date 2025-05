Carlos Peña tiene autonomía de gestión con el Escogido con un enfoque colaborativo

El nuevo gerente general de los Leones del Escogido, Carlos Peña, firmó un contrato por dos años con opción a un tercero, en un acuerdo que combina autonomía de gestión con un enfoque colaborativo. Aunque tendrá libertad para tomar decisiones clave, Peña enfatizó que su estilo de liderazgo se basa en el trabajo conjunto.

Con esta estructura interna clara desde el principio, los Leones apuestan por una gestión sólida y bien articulada, en la que cada área del equipo jugará un papel crucial para seguir construyendo sobre el éxito reciente del club, actual campeón de LIDOM.

«Estoy contento y entusiasmado por aportar a los Leones del Escogido», fueron las palabras de Peña al ser entrevistado en el programa radial Diamante Deportivo, conducido por los periodistas William Aish, Baudilio Jiménez, Pedro Briceño, Bienvenido Carmona Jr. y Josué Batista.

Desde su llegada, ha dejado claro que asume el reto con seriedad. Según él mismo aclaró, su nombramiento no responde a una necesidad de mejora, sino al deseo del conjunto escarlata de continuar por el camino de la excelencia.

Peña reveló que la primera conversación que sostuvo fue con José Miguel Bonetti y posteriormente con su equipo de trabajo. «Desde hace años ya hemos estado conversando sobre otros temas, y este año surgió la posibilidad de asumir la gerencia», dijo. Agradeció profundamente la confianza y aseguró que le han dado “luz verde” para trabajar con libertad, aunque siempre consultando a su entorno. “Sería tonto no aprovechar la inteligencia de las personas que me rodean”, agregó.

El exjugador de Grandes Ligas no solo trae consigo una destacada trayectoria dentro del terreno de juego, sino también una sólida formación académica y una filosofía de trabajo basada en la excelencia, la preparación y el trabajo en equipo.

Más allá del pelotero

Carlos Peña aprovechó el espacio para hablar de su formación más allá del béisbol. Recordó que desde niño su pasión por el deporte estuvo ligada al compromiso con los estudios, algo inculcado por sus padres. Tras una carrera de 14 años en Grandes Ligas, decidió seguir preparándose académicamente, incluyendo estudios de postgrado en Northeastern University.

“He estado estudiando temas como la analítica avanzada y cómo correr una organización a su máxima expresión. Esta oportunidad me permite implementar todo lo que he aprendido a lo largo de los años”, expresó al programa radial.

En una parte emotiva de la conversación, Peña relató cómo le molestaba que durante su carrera le dijeran que no parecía dominicano, debido a su forma de hablar y comportarse. “Eso me motivó. Me dije que algo había que cambiar. Somos gente buena, humilde, con mucho que ofrecer”, subrayó.

Preparado para la presión

Peña está consciente de la intensidad con la que se vive el béisbol en la República Dominicana, y asegura estar listo para enfrentar la presión de los fanáticos. “Nada se compara con la República Dominicana. Ni siquiera una Serie Mundial o el Yankee Stadium. Esta liga nos prepara a todos”, dijo, agregando que su experiencia en el país lo ayudó a mantener la calma en momentos de alta presión en las Grandes Ligas.

Continuar lo bueno, mejorar lo que se pueda

Sobre el futuro inmediato, Peña afirmó que su enfoque está en continuar lo que ya funciona en la organización, detectar áreas de mejora y aplicar nuevas ideas. “Vamos a seguir creciendo, pero sin descuidar la esencia de lo que nos llevó al éxito”, expresó.

También habló sobre la elección de Alex Cintrón como nuevo dirigente, una decisión que calificó como muy pensada y en la que participó activamente. De cara al draft y a los movimientos de invierno, Peña explicó que están evaluando con detenimiento las fortalezas y debilidades del equipo.

Compromiso con la juventud

Finalmente, Peña reiteró su pasión por motivar a la juventud dominicana a prepararse y a luchar por sus sueños. “Nuestro deber es animar a los más jóvenes a soñar en grande y alcanzar su máximo potencial. Eso me apasiona y es parte de mi misión en esta nueva etapa”, concluyó.