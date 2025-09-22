Carlos Pimentel confirma sanciones por contrato fuera de ley en Senasa

Carlos Pimentel confirma sanciones por contrato fuera de ley en Senasa

Fachada Senasa. Fuente externa.

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reveló detalles este lunes sobre las investigaciones en curso relacionadas con procesos de contratación en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante la entrevista ,en el programa Telematutino 11, Pimentel confirmó que existen varias líneas de investigación abiertas sobre Senasa, incluyendo acciones del Ministerio Público, la Unidad Antifraude y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Contrato anulado por violación legal

El contrato fue excluido por Senasa del ámbito de aplicación de la Ley 340-06, bajo el argumento de que Farmacar era una empresa prestadora de servicios de salud.

Sin embargo, tras consultar a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), se determinó que Farmacar no calificaba como tal, por lo que el proceso debió realizarse conforme a la ley de compras y contrataciones.

“Como no se hizo en el marco de la Ley 340, se hizo de manera directa, pues el proceso fue anulado”, explicó Pimentel. Medidas adoptadas

La Dirección General de Contrataciones Públicas emitió una resolución que incluye:

  • Anulación del proceso de contratación.
  • Plazo de 70 días para que Senasa organice un nuevo proceso conforme a la ley.
  • Sanciones disciplinarias para los funcionarios involucrados.

Contratos bajo régimen especial

Pimentel también aclaró que existen otros contratos en Senasa que se rigen por la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y por tanto no están sujetos a la Ley 340-06, siempre que se trate de prestadoras de servicios de salud debidamente reconocidas.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Carlos Pimentel confirma sanciones por contrato fuera de ley en Senasa
Carlos Pimentel confirma sanciones por contrato fuera de ley en Senasa
22 septiembre, 2025
¿Les digo algo?
¿Les digo algo?
22 septiembre, 2025
Frente Amplio ve doble crimen ocurrido Senasa
Frente Amplio ve doble crimen ocurrido Senasa
22 septiembre, 2025
Abel Martínez: “El hoyo corrupto en Senasa solo es equiparable al hoyo ineficiente del sector eléctrico”
Abel Martínez: “El hoyo corrupto en Senasa solo es equiparable al hoyo ineficiente del sector eléctrico”
20 septiembre, 2025
Charlie Mariotti exige decir la verdad sobre Senasa: “No son 6 ni 10 mil millones del fraude perpetrado”
Charlie Mariotti exige decir la verdad sobre Senasa: “No son 6 ni 10 mil millones del fraude perpetrado”
19 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El tipo de cambio en la República Dominicana

El tipo de cambio en la República Dominicana

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

#SinFiltro: De Freddy a Alofoke, el espejo de nuestra comunicación

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

La ciencia es sonrisa, gracias a la odontología

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

¿Cómo antes?

¿Cómo antes?

La proclamación de la República Popular fue un salto al futuro para China

La proclamación de la República Popular fue un salto al futuro para China

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo