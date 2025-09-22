Carlos Pimentel confirma sanciones por contrato fuera de ley en Senasa

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reveló detalles este lunes sobre las investigaciones en curso relacionadas con procesos de contratación en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante la entrevista ,en el programa Telematutino 11, Pimentel confirmó que existen varias líneas de investigación abiertas sobre Senasa, incluyendo acciones del Ministerio Público, la Unidad Antifraude y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Contrato anulado por violación legal

El contrato fue excluido por Senasa del ámbito de aplicación de la Ley 340-06, bajo el argumento de que Farmacar era una empresa prestadora de servicios de salud.

Sin embargo, tras consultar a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), se determinó que Farmacar no calificaba como tal, por lo que el proceso debió realizarse conforme a la ley de compras y contrataciones.

“Como no se hizo en el marco de la Ley 340, se hizo de manera directa, pues el proceso fue anulado”, explicó Pimentel. Medidas adoptadas

La Dirección General de Contrataciones Públicas emitió una resolución que incluye:

Anulación del proceso de contratación .

. Plazo de 70 días para que Senasa organice un nuevo proceso conforme a la ley.

para que Senasa organice un nuevo proceso conforme a la ley. Sanciones disciplinarias para los funcionarios involucrados.

Contratos bajo régimen especial

Pimentel también aclaró que existen otros contratos en Senasa que se rigen por la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y por tanto no están sujetos a la Ley 340-06, siempre que se trate de prestadoras de servicios de salud debidamente reconocidas.