Carlos Pimentel: “La nueva ley de Compras y Contrataciones refuerza la transparencia del Estado

Cotuí, Sánchez Ramírez.– El director general de Compras y Contrataciones del Estado, licenciado Carlos Pimentel, dictó una conferencia sobre los alcances de la nueva Ley 47-25, orientada a reforzar los mecanismos, controles y normas estatales en las operaciones comerciales y contractuales oficiales.

El funcionario destacó que esta nueva legislación fortalecerá los mecanismos de transparencia impulsados desde la primera gestión del presidente Luis Abinader al frente de la administración pública.

Durante su intervención ante un auditorio compuesto por estudiantes, profesores, autoridades académicas e invitados especiales, Pimentel exhortó a la comunidad universitaria y al país a ser parte de un Estado moderno, comprometido día y noche con la institucionalidad y la confianza ciudadana en las entidades gubernamentales.

Asimismo, sugirió a la comunidad académica convertirse en un espacio de diálogo y formación sobre políticas públicas, especialmente aquellas que inciden en el desarrollo de los pueblos y comunidades dominicanas.

Pimentel aseguró que la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas está orientada a garantizar procesos más transparentes, inclusivos y eficientes en el ámbito de las adquisiciones y contrataciones estatales.

Durante su conferencia magistral, el director estuvo acompañado por la rectora de la UTECO, ingeniera Marilyn Díaz; Esteban Marte, presidente del Consejo de Regencia de la academia; y Arquímedes Matías, presidente del Consejo de Administración de los Fondos Mineros de Sánchez Ramírez, además de varios representantes de la Cámara de Comercio y Producción, entre otras personalidades.