Carlos Pimentel «no le bajará» a su ataque a la corrupción, tras ser mencionado en lista de Arrendel

Carlos Pimentel reconocido por su activismo social dentro del movimiento cívico no partidista-Participación Ciudadana, recargó sus «cañones» tras ser mencionado en la lista de Johnny Arrendel, en escándalo de la USAID.

Pimentel quien hace más de cuatro años dirige Compras y Contrataciones Públicas, dijo en una entrevista en el programa El Día te Telesistema canal 11 que, no se «intimidará» de los ataques en su contra.

«No me van a intimidar, yo no tengo miedo, no me van a extorsionar yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, en cada una de las funciones que he realizado» sostuvo.

Arrendel y la USAID

Respecto a la «lista negra de Arrendel» donde salpicó su nombre, afirmó que, hay una agenda detrás que responde a una línea política y económica.

«Me parece que en República Dominicana, desde hace algún tiempo, se va promoviendo una agenda mediática, caracterizada por la mentira y la manipulación, y además ya habíamos señalado una industria de la extorsión» aseguró el excoordinador de Participación Ciudadana.

Entiende que la lista que luego fue retractada por Arrendel, basándose luego de su publicación en fuentes «poco confiables» atenta a la democracia dominicana.

«Me perece que hace daño a la democracia, hace daño al periodismo serio, y responsable y además que busca intimidar, generar miedo, y temor en aquellos que desde su función pública, privada o profesional asumen una actitud, vertical, recta», agregó.

Carlos Pimentel habla de «lista negra» de Arrendel

El activista precisó que esa «campaña» busca dañar, y provocar que las personas honestas «le bajen el volumen a su carácter».

«Me parece que nos encontramos en un momento muy delicado, no solamente de la garantía de la libertad de expresión, sino de la democracia». subrayó el funcionario.

«El 73 % de lo que nosotros vemos no tiene fundamento, tiene inconsistencia técnica o tiene falta de fundamentos, o parte de una agenda de interés políticos y económicos», reveló respecto a las denuncias que se divulgan sobre procesos de compras y adjudicaciones de contratos estatales.