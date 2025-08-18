Carlos Pimentel revela que se detectó en INABIE y SENASA

Carlos Pimentel revela que se detectó en INABIE y SENASA

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie)

Durante su participación en el programa Uno+Uno de Teleantillas, el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, abordó las recientes decisiones tomadas por su oficina en casos de alto impacto como SENASA e INABIE, destacando el compromiso institucional con la transparencia y la legalidad en los procesos de compras del Estado.

Caso SENASA:

La DGCP anuló una contratación directa realizada por SENASA, instruyendo que en un plazo de 70 días se realice un proceso competitivo de adjudicación. Esta medida busca garantizar que los recursos públicos se asignen bajo criterios de equidad y legalidad.

«La Dirección General de Contrataciones Públicas ha tomado varias decisiones durante todo este año… recientemente más sonadas, como la decisión tomada en abril”, explicó Pimentel.

Caso INABIE: revisión urgente de contratos de zapatos escolares

En el caso de INABIE, se ordenó la revisión de todas las ofertas relacionadas con la compra de zapatos escolares. De los 117 contratos adjudicados, 30 fueron anulados por irregularidades.

Carlos Pimentel renuncia de Alianzas Público-Privadas

La institución deberá lanzar un proceso de urgencia para suplir los zapatos faltantes, asegurando que los estudiantes reciban los insumos antes del inicio del año escolar.

«En el proceso de zapatos son alrededor de 117 contratos… se mandan a revalidar nuevos 30, se anulan”, subrayó.

Pimentel reveló que los peritos encargados de verificar unidades productivas llevaban cámaras corporales (bodycams), lo que permitió detectar incongruencias entre los informes técnicos y los videos grabados. En algunos casos, se evidenciaron intentos de soborno, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la cultura de integridad en los procesos de compras.

Pimentel enfatizó que, aunque algunas irregularidades pueden deberse a ignorancia, otras responden a intenciones de enriquecimiento ilícito, lo cual debe ser combatido con firmeza.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Carlos Pimentel revela que se detectó en INABIE y SENASA
Carlos Pimentel revela que se detectó en INABIE y SENASA
18 agosto, 2025
La emotiva despedida de Víctor Castro del INABIE
La emotiva despedida de Víctor Castro del INABIE
18 agosto, 2025
Nuevos titulares en SeNaSa, BR, OMSA, Refidomsa e Inabie
Nuevos titulares en SeNaSa, BR, OMSA, Refidomsa e Inabie
18 agosto, 2025
Conoce a Edward Guzmán Padilla, el nuevo director de Senasa
Conoce a Edward Guzmán Padilla, el nuevo director de Senasa
17 agosto, 2025
Cambios en el gabinete: ¿Quién es Rafael Pérez de León, el nuevo director del INABIE?
Cambios en el gabinete: ¿Quién es Rafael Pérez de León, el nuevo director del INABIE?
17 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Prueba versus sentimiento

Prueba versus sentimiento

Secar los ríos, es matar la patria

Secar los ríos, es matar la patria

Soledad y salud mental

Soledad y salud mental

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo