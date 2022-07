Carlos Pimentel señala los aspectos de investigación al Propeep

El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, señaló hoy los aspectos arrojados por la investigación a la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep).

Tras varias semanas de denuncias de supuestas irregularidades en el programa “Pinta tu Barrio” desarrollado por el Propeep en la navidad pasada, Pimentel indicó que determinaron que no se hizo la motivación necesaria para declarar el proceso de urgencia, así como la vinculación entre proveedores.

“Este proceso fue a través de la modalidad de urgencias, desde nuestro punto de vista no justificada, no agotando el debido proceso y la motivación estrictamente de acuerdo al mandato que establece la ley, y no establecidas las motivaciones estrictamente vinculadas a Contrataciones Públicas”, dijo.

“La identificación de varios proveedores que estaban vinculados entre sí, y el informe de la dirección de contrataciones confirma esos hechos. Existe en ese proceso varios proveedores que tienen vínculos claros y visibles entre sí, a través de distintas herramientas de confirmación”, refirió el director de Compras y Contrataciones Públicas.

No se encontró

Entrevistado en el programa matutino “Uno + Uno”, Carlos Pimentel, afirmó que no determinó si a pesar de la vinculación entre proveedores existe el modelo de colusión.

“Lo que no pudimos contactar en esta etapa es si esa vinculación entre los proveedores se tradujo a colusión, por eso es informe le fue remitido a Pro Competencia para que de acuerdo a sus funciones profundicen si se generó algún tipo de colusión”, puntualizó.

Lo que sigue

Carlos Pimentel, manifestó que para identificar si lo contratado realmente fue recibido por el Propeep, el informe fue remitido a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR).

“Con relación a ese aspecto ya en la etapa ejecución contractual la dirección de contrataciones no tiene competencias para investigar sobre eso, lo que hicimos fue remitir el informe a la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, donde le estamos indicando que existe una denuncia y que alrededor de la misma se han confirmado estos hechos y que recomendamos que puedan profundizar en el aspecto relacionado con lo que se recibió si fue lo que se había contratado”, Expresó.

“Remitimos a las entidades que nosotros entendemos que tienen competencia para continuar y profundizar”, señalando entre estas a Pro Competencia y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DGEIG) que preside la doctora Milagros Ortiz Bosch.

Al mismo tiempo, Pimentel comentó que el informe “no fue enviado a la procuraduría porque hasta ahora no tenemos elementos e indicios que sugieran la posibilidad de tipo penal. Esa es la realidad, no encontramos esos elementos, no están esos elementos”.

Empresas fantasmas

Sobre la investigación de al Propeep, Carlos Pimentel añadió que no indagaron en la existencia de supuestas empresas fantasmas como se había señalado en un programa de investigación en días pasados.

“No buscamos ese aspecto, nosotros nos concentramos en la modalidad de contratación, si ciertamente habían empresas vinculadas en el proceso como de hecho lo hubo”, externó.