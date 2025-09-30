Carlos Sánchez sobre Medicamentos de Alto Costo: “Triplicamos la atención, pero aún hay retos”

Doctor Carlos Sánchez, director de Acceso a Medicamentos de Altos Costo (DAMAC) del Ministerio de Salud Pública.

El doctor Carlos Sánchez, director del Programa de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública, informó que el programa ha triplicado la cantidad de pacientes atendidos en los últimos cinco años. En 2020, bajo la gestión del expresidente Danilo Medina, se contaba con un presupuesto de 2,700 millones de pesos para atender a 2,500 personas.

Sánchez precisó. que actualmente, bajo el gobierno del presidente Luis Abinader, el presupuesto asciende a 7,313 millones de pesos, beneficiando a 7,432 pacientes.

No obstante, el funcionario reconoció que persisten grandes desafíos, especialmente en torno a la universalización del acceso a medicamentos de alto costo.

“El anhelo es tener un sistema universal que garantice el acceso para todos, pero aún estamos lejos de eso”, afirmó Sánchez mediante una entrevista en el programa Uno + Uno de Teleantillas canal 2.

El director explicó que, aunque el 98% de la población cuenta con algún tipo de seguro de salud, existen moléculas de alto costo que solo están disponibles a través del programa estatal, lo que genera desigualdad en el acceso.

También señaló que el diseño del sistema de seguridad social, establecido por la Ley 87-01, creó tres regímenes de financiamiento (contributivo, subsidiado y mixto), lo que ha fragmentado el sistema y afectado principios como la solidaridad, universalidad y no discriminación.

Sánchez enfatizó que cualquier avance debe ir acompañado de sostenibilidad financiera, ya que el programa depende directamente de la asignación presupuestaria anual. “Podemos entregar medicamentos en la medida en que el presupuesto lo permita”, concluyó.