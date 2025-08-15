 Carlos Vives y Grupo Niche mezclan salsa y ballenato en esta hermosa pieza musical

 Carlos Vives y Grupo Niche mezclan salsa y ballenato en esta hermosa pieza musical

En una unión inédita para la música colombiana, Carlos Vives y el legendario Grupo Niche estrenaron este viernes una versión en salsa de ‘La tierra del olvido’, un éxito del vallenato moderno que cumple tres décadas desde su lanzamiento.  

La colaboración forma parte de ‘La tierra del olvido – 30 años (Remastered & Expanded)’, edición conmemorativa que celebra uno de los discos más emblemáticos de la música colombiana.

La canción fue presentada en primicia durante un concierto serenata por los 500 años de fundación de la ciudad de Santa Marta, tierra natal de Vives, donde la interpretó con el Grupo Niche en vivo frente a más de 100.000 personas con el de Marzo Caribe como telón de fondo.  

«‘La tierra del olvido’ nos permitió reconectar con nuestra esencia, y con Niche logramos llevar ese mensaje a otro universo musical- el de la salsa”, dijo en un comunicado Vives, para quien este trabajo es “una celebración de lo que somos como colombianos, de nuestra diversidad y riqueza cultural».  

Bajo la dirección musical de José Aguirre, el Grupo Niche sumó la fuerza de la salsa del Pacífico a la esencia vallenata de Vives, en lo que describió como “un sueño cumplido” y “un regalo” para los seguidores de ambas trayectorias.  

Hace dos semanas, cuando Vives publicó la nueva edición de ‘La tierra del olvido’, esta canción ya aparecía en el álbum, pero el audio había sido sustituido por un viaje detrás de los estudios de grabación con risas, afinaciones, bromas y ensayos donde anunciaban el tema, pero adelantaban que la versión completa se revelaría más adelante.

  El lanzamiento se enmarca en una serie de actividades conmemorativas que incluyen nueva música, conciertos y contenido inédito.   La canción ya está disponible en plataformas digitales y su videoclip, grabado durante las sesiones en los estudios GML y La Torre de Lata, muestra la buena conexión entre los artistas.   Vives, ganador de 18 Latin Grammy y dos Grammy, y el Grupo Niche, con más de cuatro décadas de historia, han sido referentes indiscutibles de la identidad musical colombiana.

