Carmelo Anthony, honrado tras inducción al Salón de la Fama del Baloncesto

Carmelo Anthony ha sido oficialmente incluido en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, consolidando al exatleta olímpico y estrella de la NBA como uno de los mejores jugadores de baloncesto del nuevo milenio.

El sábado 6 de septiembre, Carmelo Anthony aceptó el honor en la ceremonia anual del Salón de la Fama, celebrada en el Symphony Hall de Springfield, Massachusetts. Sus compañeros leyendas de la NBA, Allen Iverson y Dwyane Wade, dieron la bienvenida a Anthony al Salón, y ambos jugadores compartieron sus experiencias compitiendo y jugando junto al nativo de Brooklyn.

Durante su discurso de inducción, Anthony reflexionó sobre su trayectoria en el baloncesto y expresó su gratitud a quienes lo han inspirado y ayudado en el camino. En un momento dado, reconoció a sus hijos, Kiyan Anthony y Genesis Anthony, como los motores de su vida.

“Su padre no es perfecto, pero es la prueba de que luchar no significa rendirse”, dijo Anthony, dirigiéndose directamente a ellos. “La prueba de que el camino puede ser difícil y aun así llevar a la gloria”.

Continuó, añadiendo con emoción: “Criar hijos en este mundo es revolucionario. Mis hijos me salvaron. Me dieron una razón para dejar atrás el ego, el ruido y las críticas. Me recuerdan que el legado no es lo que dejas, sino lo que elevas”.

Anthony, un destacado exjugador de preparatoria y All-American de McDonald’s, asistió a la Universidad de Syracuse durante un año, liderando al programa hacia su primer campeonato de baloncesto de la NCAA en la historia de la universidad.

Tras dejar Syracuse tras su primer año, el alero fue seleccionado en tercera posición global por los Denver Nuggets en el Draft de la NBA de 2003, convirtiéndose rápidamente en uno de los talentos más electrizantes de la liga. Tras pasar varios años con los Nuggets, Carmelo fue traspasado a los New York Knicks en 2011, donde ayudó a que la franquicia, en decadencia, volviera a cobrar relevancia.

Tras su paso por los Knicks, Anthony jugó con los Oklahoma City Thunder, los Houston Rockets, los Portland Trailblazers y Los Angeles Lakers antes de retirarse en 2023. Considerado uno de los mejores anotadores de su época, entre sus logros se incluyen tres medallas de oro olímpicas, diez selecciones al Juego de las Estrellas de la NBA y un título de anotador de la liga.

Fue incluido en el equipo del 75.° aniversario de la NBA en 2021, un honor que solo se otorga a aquellos considerados entre los mejores de la historia de este deporte.