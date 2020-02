Carmen Sarahí, una Elsa mexicana en los Óscar: “Estoy soñando”

Los Ángeles (EE.UU.).- La artista mexicana Carmen Sarahí, que cantará esta noche en los Óscar, como parte de la actuación de “Frozen II”, confesó a Efe en la alfombra roja su absoluta alegría por tener una oportunidad así.

“Estoy soñando, estoy muy contenta, muy agradecida, disfrutándolo al máximo, tratando de no estar nerviosa. Y solo eso- respirarlo, abrazarlo”, afirmó. Sarahí será una de las cantantes que acompañe a Idina Menzel sobre el escenario para interpretar la canción nominada “Into The Unknown”, de la película “Frozen II”.

También participarán en esa actuación Gisela, de España; Maria Lucia Heiberg Rosenberg, de Dinamarca; Willemijn Verkaik, de Alemania; Takako Matsu, de Japón; Lisa Stokke, de Noruega; Kasia Laska, de Polonia; Anna Buturlina, de Rusia; y Gam Wichayanee, de Tailandia.

En total, la ceremonia de los Óscar acogerá a diez artistas de diferentes países que han prestado su voz a Elsa. Sarahí resaltó que unir a todas estas mujeres y en diferentes idiomas es algo “muy poderoso”. “Ha sido un sueño estar todas juntas. Idina se ha portado increíblemente cariñosa con nosotras.

Lo estamos disfrutando todas al máximo. No nos queremos ir”, señaló entre risas. Sarahí también detalló su estupefacción cuando le contaron que podría llegar a presentarse en el escenario de los Óscar. “Yo lloraba. Pensaba- ‘Esto no puede ser real’”, recordó.

La canción “Into the Unknown” lleva la firma de los compositores Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, que ya tienen dos Óscar en su vitrina- mejor canción por “Remember Me” (“Coco”, 2017) y por “Let It Go” (“Frozen”, 2013).

La 92 edición de los Óscar, que se celebra hoy en el Dolby Theatre de Los Ángeles, cuenta con “Joker” como máxima nominada, con once candidaturas, seguida de “The Irishman”, “Once Upon a Time… in Hollywood” y “1917”, todas ellas con diez menciones.

La alfombra roja y las horas previas al evento estuvieron marcadas por la lluvia en la ciudad california, que deslució la antesala de los premios aunque las estrellas pudieron desfilar sin mojarse gracias a una carpa transparente que desde hace años usa la organización para que pueda aguar la gran gala del cine.