Madrid. La República Dominicana se hizo presente este domingo en la Cabalgata de la Hispanidad 2025, en un recorrido que partió desde la Plaza de España hasta la Plaza de Cibeles, atravesando la emblemática Gran Vía de Madrid.

Una delegación de 140 dominicanos y dominicanas de la diáspora participaron en la presentación, que llevó a las calles de Madrid una muestra viva del carnaval dominicano, con personajes tradicionales como: Los Diablos Cojuelos, los Guloyas de San Pedro de Macorís, danza reconocida por la UNESCO como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, Roba la Gallina, el Calife (interpretado por el bailarín Ronny Alexander Acosta Pozo) y el Lechón de Santiago.

Una de las grandes atracciones fue la carroza oficial, una estructura de nueve metros de altura e iluminada con los colores patrios y coronada por palmeras luminosas que evocaban la naturaleza caribeña. En ella, 20 bailarines del Ballet Dominicano en Europa interpretaron coreografías de merengue y bachata, con un vestuario que fusiona tradición y modernidad.

También participaron las Muñecas Sin Rostro, inspiración creada por Erickbony Turbi, modeladas por la reconocida actriz, modelo y asesora de imagen Fraschezca de la Rosa y comparsas folklóricas cuyos vestuarios fueron creados por el diseñador Jenner Morel.

Además, se presentaron las Olas Monumentales de la República Dominicana, inspiradas en el mar y las playas del Caribe. Estas piezas artísticas evocaron la transparencia de las aguas, la libertad y la hospitalidad que caracterizan al país, recordando que la belleza natural forma parte esencial de la identidad dominicana.

El desfile también rindió homenaje al Rey de Honor Daniel Tejeda, de la Asociación ACUDEBI, y a la activista Bernarda Jiménez, designada Reina de Honor (In Memoriam), representada por su hija Stephanie Álvarez Jiménez, cuyos vestuarios fueron obra de los diseñadores Bere Hernández.

El embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful, valoró la participación dominicana en la Cabalgata como un reflejo de los profundos lazos históricos y culturales que unen a ambos países.

“La presencia dominicana en este desfile reafirma no solo la riqueza de nuestras expresiones culturales, sino también la hermandad histórica que nos une con España. Es una oportunidad para mostrar la vitalidad de nuestra identidad, que se nutre de la diversidad y proyecta un mensaje de orgullo y unidad hacia el futuro”, expresó el diplomático durante el recorrido.

Por su parte, Héctor Farías, director del Carnaval Dominicano en Madrid y del Ballet Dominicano en Europa, destacó la importancia de que la República Dominicana tenga un espacio en este tipo de intercambios culturales.

“Este desfile fue un orgullo para nuestra comunidad. Fue una manera de mostrar nuestra cultura, de unir a la diáspora con España y de compartir con Madrid lo mejor de la República Dominicana. Seguiremos trabajando para que cada año esta presencia sea más grande y más fuerte”, expresó el destacado gestor cultural.

Como primicia Farias anunció que luego de tres años ininterrumpidos donde la delegación dominicana ha participado de la activa en esta cabalgata, se trabaja arduamente en lo que será la Parada Dominicana Madrid que se realizará en el 2026.

El evento contó con el patrocinio de la Embajada de la República Dominicana en España, representada por el embajador Tony Raful Tejada; el Consulado General en Madrid, dirigido por el cónsul general José Ernesto Marte Piantini; y el Instituto de los Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX España), encabezado por Leonardo Marrero, además de la colaboración institucional de la Comunidad de Madrid.

Equipo creativo y logístico detrás del desfile

La dirección artística de la delegación dominicana estuvo a cargo de Héctor Farías, acompañado de un equipo que aseguró cada detalle del evento: Engels Méndez en la puesta en escena de la carroza; Betania Bonilla en logística; Giancarlo Mata en audiovisuales; Ramieri Delgadillo coordinadora de comunicación y prensa; Lissett Cruz en estilismo y vestuario; María Grullón, Onelis Jiménez y Pattie Pérez en la organización de la caminata; Francisco Concepto, en logística de transporte y Angie María en coordinación de maquillaje y Smarling Genao en la producción musical.

El diseño visual del desfile fue obra del diseñador y muralista dominicano Willy Gómez, quien plasmó en la imagen oficial los colores patrios y la fuerza simbólica de la mujer dominicana.

El proyecto marca país también contó con el apoyo de la consejera de Asuntos Comunitarios de la Embajada, Liza Álvarez, y de la encargada de Asuntos Culturales, Aralis Mercedes.

Asimismo, fueron parte los gestores culturales Norberto Azor, Doris Araujo y el activista deportivo y comunitario “Vevo”.

Con esta participación, la República Dominicana reafirmó el compromiso de su diáspora en difundir, preservar y celebrar la riqueza cultural del país en Europa, proyectando una imagen de orgullo, unidad y creatividad.

