Carolina Mejía es reconocida como Visitante Distinguida del municipio de Salcedo

La distinción resalta su trayectoria política, su gestión municipal y su proyección internacional.

El Ayuntamiento del municipio de Salcedo reconoció este viernes a la alcaldesa del Distrito Nacional y secretaria general nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, declarándola Visitante Distinguida mediante la Resolución No. 29-2025, aprobada por el Concejo de Regidores y entregada en un acto encabezado por el alcalde municipal, Juan Ramón Hernández.

La distinción se otorga en reconocimiento a su ejemplo de superación personal, su liderazgo político y su invaluable contribución al desarrollo de la sociedad dominicana, cualidades que, según la resolución, la convierten en “un paradigma de inspiración para la mujer dominicana” y en una líder que honra la memoria y el legado de las heroínas de esta provincia, como Minerva Mirabal, Fe Ortega y Tomasina Cabral.

El Concejo de Regidores destacó su sólida formación académica, que incluye una Licenciatura en Economía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), estudios en la Universidad de Concordia en Canadá y un diplomado en Dirección de Marketing por la Escuela de Negocios BARNA. Asimismo, resaltó su experiencia de más de 30 años en el sector privado y su desempeño durante 25 años en el servicio público, que la llevó a convertirse en la primera mujer electa alcaldesa del Distrito Nacional, cargo que ocupa desde 2020 y para el que fue reelecta en 2024.

Bajo su gestión, Carolina ha impulsado proyectos de gran impacto en Santo Domingo, como la recuperación de más de 200 parques y plazas, el programa Sectores Iluminados Más Seguros que en su primera etapa contempla la instalación de más de 10,000 luminarias y 200 cámaras de videovigilancia, el Paseo Marítimo Malecón y la recuperación de otras áreas de recreación en la costa, la Plaza Santo Domingo, la París y Entorno, así como el Malecón Deportivo y el Paseo 30 de Mayo, ambas obras dentro del Plan Integrado de Santo Domingo, actualmente en ejecución.

En este momento, su gestión también desarrolla el proceso para la intervención del Parque Enriquillo, el Bulevar Pedro Livio Cedeño y muchos otros espacios. Su liderazgo ha trascendido las fronteras nacionales al ser electa Vicepresidenta Regional de Política Social y Bienestar de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

El Ayuntamiento resaltó que Salcedo, tierra de historia, cultura y compromiso cívico, recibe con regocijo la visita de la dirigente política, quien comparte con la comunidad valores de fe, ética de trabajo, respeto y vocación de servicio, heredados de su familia y de su padre, el expresidente Hipólito Mejía Domínguez.

Carolina agradeció el reconocimiento, expresando que lo recibe “muy honrada y agradecida, sobre todo con este municipio que nos llena a todos los dominicanos de inmensa admiración y gratitud por el ejemplo que desde aquí siempre se ha proyectado”.

Aseguró que, como Visitante Distinguida, se compromete a promover las bondades y las grandezas de Salcedo y “de esta gloriosa provincia Hermanas Mirabal”.

Visita a la parroquia San Juan Evangelista

En su recorrido por la provincia Hermanas Mirabal, Carolina visitó la parroquia San Juan Evangelista, donde conversó ampliamente con el párroco de Salcedo, el padre Manuel Díaz, y con el sacerdote Redamés Lara Santos, sobre temas religiosos y sociales.