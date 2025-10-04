En el marco de la celebración del Animal Fest 2025, Carolina Mejía fue reconocida por su labor sostenida realizando jornadas de esterilización, vacunación y desparasitación, convirtiéndose en un referente a nivel nacional.

“Animal Fest República Dominicana 2025 otorga el presente reconocimiento a Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, por ser única alcaldesa del país en implementar de manera sostenida jornadas periódicas de esterilización de animales, denominadas jornadas de bienestar animal.

Durante los cinco años de su gestión, estas acciones han impactado a más de 3,000 animales, convirtiéndose en un referente nacional en la aplicación de la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, su liderazgo contribuye un ejemplo de compromiso y sensibilidad hacia el bienestar animal y la salud pública”, reza el reconocimiento entregado por Lorenny Solano, presidenta de la Fundación LASO.

Mejía informó que desde la Alcaldía del Distrito Nacional se han llevado a cabo 31 jornadas de bienestar para perros y gatos a lo largo de tres años y medio.

Como resultado de estas jornadas, reveló la ejecutiva municipal, se han aplicado 14,533 vacunas, 8,603 desparasitantes y se han realizado 3,445 esterilizaciones en menos de cuatro años.

Mejía afirmó que este resultado se ha logrado gracias a una visión clara de constancia y voluntad política para hacer de Santo Domingo una ciudad más sana y humana, con el cuidado de toda la familia, incluyendo a los animales.

La Alcaldía del Distrito Nacional ha realizado las jornadas de la mano con la Fundación Quisqueya en Desarrollo, Fundación Mi Mascota, Ghetto2Garden y el Cuerpo de Bomberos del DN.

Bomberita, la gatita que conquistó a Carolina

Durante su presentación, Carolina contó la emotiva historia de Bomberita, una gatita a la que pidió en adopción durante una de las primeras jornadas de bienestar animal en la Estación de Bomberos de Los Ríos.

Hoy, Bomberita se encabeza a una manada de perros que son parte integral de la familia Garrigó Mejía. “Es una gata que nos ha llenado de mucha alegría”.

Pabellón de las Naciones es escenario de gala

Carolina agradeció poder participar en la apertura de este gran evento que se extenderá hasta el próximo domingo en el Pabellón de las Naciones, en el Centro de los Héroes. En ese sentido, consideró que el Animal Fest propicia un espacio de encuentro que lleva conciencia y nos llena de esperanza como ciudad.

El Animal Fest 2025 tendrá paneles de conversación con distintos protagonistas de temas afines a las mascotas, exhibiciones, cabalgatas y shows musicales.