La alcaldesa Carolina Mejía afirmó este martes que está enfocada en su gestión frente a la Alcaldía del Distrito Nacional, pero que los números sustentan una posible candidatura presidencial suya en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Yo estoy enfocada en el trabajo que tengo actual (en la Alcaldía), pero no te puedo negar que hay números que sustentan esa posibilidad a futuro, y la experiencia, la capacidad de gestión y el equipo con el que yo he estado trabajando, pues me permiten a mí decirte que yo tengo la capacidad y que estoy lista para asumir cualquier otro reto”, precisó sobre su virtual precandidatura presidencial.

Al ser entrevistada en el programa televisivo Hoy Mismo, Mejía aseguró que se ha ganado con sus acciones el respeto tanto del presidente Luis Abinader, como del presidente del PRM, José Paliza, ya que ambos han sido testigos de primera línea de la responsabilidad que le ha tocado desempeñar en los distintos roles políticos.

“Yo soy de naturaleza totalmente democrática. Yo realmente creo que en ese ejercicio de la gente procurar dirigir los destinos de un país, hay unos esfuerzos que hay que hacer”, expresó la también secretaria general del PRM.

Carolina Mejía insistió en que el proceso de competencia debe ser sano tanto a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, como con otras fuerzas políticas. “Yo que tengo relación con todos los dirigentes de los diferentes partidos, promuevo una relación de respeto y de reconocimiento”.

Proyectos en el ADN

La ejecutiva municipal citó entre los principales planes que ya está ejecutando el ayuntamiento a un extenso programa de iluminación, con miras a ayudar a reforzar la seguridad ciudadana, así como la mejora del manejo de los desechos sólidos y el diseño, junto al Gobierno central, para convertir al actual drenaje pluvial en uno acorde al crecimiento de Santo Domingo.

“Estamos pensando en la ciudad en los próximos 20 o 30 años”, indicó, en referencia al ambicioso programa que se está preparando junto al Gobierno central y otros actores, en el que se han identificado las galerías de servicios a construirse, donde por un lado estará el cableado, mientras que por otra el drenaje con miras a desarrollar la ciudad para su desarrollo futuro.

Al referirse al manejo de los desechos sólidos, Carolina resaltó el éxito de Plásticos por Juguetes y Plásticos por Escolares, ya que ha impactado a miles de capitaleños en la parte educativa con el reciclaje, sacando de las calles más de 17 millones de botellitas plásticas.

En ese sentido, consideró muy favorable que varios alcaldes hayan replicado el programa en el interior del país, llevando alegría y educación a los niños.

Mejía llamó a los ciudadanos a entender que está en la responsabilidad de cuidar la ciudad, no lanzando desechos a las calles, ya que estos obstruyen los imbornales, provocando inundaciones.

“Tenemos en carpeta unos nuevos parques y espacios necesarios también para los compromisos que tenemos en el 2026 con los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, reveló durante la entrevista.

