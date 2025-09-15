La secretaria general del partido de gobierno y alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, reafirmó este fin de semana su compromiso con el arte y la cultura dominicana durante una visita al Centro León de Santiago, donde destacó la importancia de impulsar más espacios culturales en todo el país.

“Así como lo he hecho en la ciudad con el trabajo, con nuestras fiestas de carnaval, con entender la identidad de cada uno de nuestros barrios, con promover en los espacios públicos actividades culturales y educativas, de esa misma forma nosotros podremos seguir impactando positivamente a través de espacios de cultura”, expresó Carolina.

Durante su visita, Carolina recorrió las exposiciones permanentes del centro y la muestra temporal “Territorios de creatividad: sesenta años del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes”, que conmemora la trayectoria de esta prestigiosa iniciativa artística.

La líder política subrayó que la República Dominicana necesita y merece más centros culturales como el Centro León, “espacios que nos inviten a la introspección, al conocimiento y al encuentro con lo mejor de nosotros mismos, para así construir un país más fuerte, justo e inclusivo”.

La curadora en jefe del Centro León, Sara Hermann, valoró el interés de Mejía por el arte nacional: “Artistas como Guillo Pérez, Cándido Bidó, Lepe, de muchas maneras están vinculadas a su propio ser social dominicano y a su ser social político, que creo que es sumamente importante porque la cultura puede también ayudar o puede contribuir a hacer políticas públicas más inclusivas”, sostuvo.

En el recorrido también participaron Luis Felipe Rodríguez, gerente de programas culturales, y Michelle Cruz, curadora de artes visuales, quienes resaltaron que la visita de Carolina refleja su visión de la cultura como “un camino para el desarrollo y no un simple adorno”.