Carolina Mejía revela porqué no estuvo en la Marcha por la Democracia

La aspirante a la alcaldía por el Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía expresó hoy que el motivo por el cual no estuvo presente en la pasada “Marcha por la Democracia” se debió a compromisos impostergables asumidos semanas atrás, pero también a que la decisión de la mismo se tomó con rapidez debió a la frustración colectiva tras el fracaso de pasado proceso electoral.

“Desde hace 2 meses he estado entregada a tiempo completo a este reto que teníamos prácticamente materializado y se ha pospuesto, pero tengo otros roles que cumplir y hago mi mejor esfuerzo en todos. Esta decisión de la marcha se tomó hace unos días, luego de la suspensión y ante la frustración tan grande que sentimos todos”, dijo Mejía.

La aspirante a dirigir el cabildo del Distrito Nacional aprovechó para expresar que se siente orgullosa y le llena una gran satisfacción poder ver como muchos han encontrado diversas formas de manifestarse, aclarando que por respecto a ese derecho considera que no debe estar.

“En la Plaza de la Bandera se han congregado miles de ciudadanos de manera pacífica para hacer sentir nuestra indignación, esos espacios también los he respetado, pero mis hijos, hermanos, amigos, han estado ahí, sin embargo, yo no porque aspiro a un cargo de elección popular y considero que no debo estar. Nunca me alejo de mis convicciones y todo lo hago por respeto a mí y a los demás”, explicó la dirigente del PRM.

Agregó que seguirá esperando respuesta y definiciones de las autoridades, mientras continúa trabajando con su gente preparándose para el 15 de marzo. “Ahí será, en las urnas, donde haremos nuestra más solemne manifestación”, sentenció Carolina.