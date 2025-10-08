Carolina Mejía manifestó este miércoles su entusiasmo por el reciente nombramiento de Leah Francis Campos como nueva embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, calificando su designación como un paso importante para seguir fortaleciendo los vínculos entre ambas naciones.

“Entusiasmada con la anhelada designación de una nueva embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, la señora Leah Francis Campos, latina, mujer de fe y valores familiares. Estoy segura de que su liderazgo fortalecerá aún más los lazos de amistad y comercio entre nuestras naciones. ¡La esperamos, señora embajadora!”, manifestó la alcaldesa de la capital dominicana en una publicación en su cuenta de X.

Carolina destacó que la llegada de una representante con raíces latinas y principios sólidos aporta un nuevo matiz a la relación bilateral, en un contexto en el que el diálogo y la cooperación entre ambos países continúan siendo fundamentales para el desarrollo social y económico.

La también secretaria general del partido de Gobierno reiteró su disposición de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan los lazos República Dominicana y los Estados Unidos, y manifestó su confianza en que esta nueva etapa diplomática traerá consigo más oportunidades de colaboración, inversión y crecimiento compartido.