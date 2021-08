Carolina Ramírez: La mujer que ha roto estereotipos en temas de seguridad

Cuando se habla de situaciones que involucran la seguridad nacional, ciberseguridad, seguridad ciudadana e inteligencia, se suele pensar de manera inconsciente o por asuntos de estereotipos, en hombres y generalmente de uniforme, sin embargo, Carolina Ramírez, conocida como la Mujer Seguridad, es un punto de referencia en este sector en República Dominicana y parte de Latinoamérica.

Es Consultora Internacional en Políticas Públicas de Seguridad, con especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; y además, lleva sobre sus hombros el mérito de ser la primera persona de origen dominicano en cursar estudios de doctorado en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de España, para alcanzar un PhD en Seguridad Internacional.

Recientemente se dio a conocer que Carolina Ramírez colaborará como Consultora en la Comisión que acompaña el proceso de Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional.

“Para mí ha sido muy agradable esta designación, porque es una oportunidad de poder aportar en un tema que es tan importante para el fortalecimiento de la Policía y para el desarrollo de las capacidades necesarias para gestionar la Seguridad Ciudadana en la República Dominicana”, expresó.

La mujer seguridad indicó que valora este voto de confianza que ha recibido de los tomadores de decisión, así como del personal de la Policía; los oficiales, subalternos, oficiales superiores y oficiales generales, muchos de los cuales han tenido la cortesía de llamarle o escribirle para manifestarle lo contentos que están con su integración a ese equipo, junto con dos profesionales de tan alto prestigio como Lilian Bobea y Daniel Pou.

Sus inicios y desarrollo en seguridad pública

Ramírez es la primera mujer dominicana egresada del Colegio Interamericano de Defensa de la OEA, en Washington y confiesa que su interés por la seguridad surgió de manera fortuita, pero poco a poco logró convertirse en su gran pasión.

Carolina Ramírez, conocida como la Mujer Seguridad

Comenta, que empezó a trabajar en estos temas de manera empírica en el año 2005, cuando se llevaba a cabo el proyecto de Reforma y Modernización del Estado liderado por CONARE y le tocó la coordinación administrativa de un proyecto de interconexión estatal por la seguridad pública, desde la oficina de enlace interinstitucional de la Secretaría de Estado [hoy Ministerio] de Obras Públicas.

“En el 2009, yo había terminado la Especialidad en Formación Diplomática y Consular; y con esa base que ya tenía de Relaciones Internacionales, cursaba mi segunda carrera, Derecho; como parte de mi preparación para poder aplicar a la Beca de la Especialidad en Derechos Humanos (que era lo que realmente yo veía en el horizonte para mí) en ese momento, alguien que me conocía desde hace un tiempo, había ido identificando algunas habilidades o actitudes que yo no me daba cuenta que tenía y me convenció de examinarme para entrar a la maestría en Defensa y Seguridad Nacional en la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos del Instituto Superior para la Defensa de las Fuerzas Armadas. A partir de ahí fue mi primera experiencia formal estudiando seguridad y defensa. Y puedo confesarte que mi vida es un antes y un después de esa maestría”, explicó.

Formación Profesional con impacto internacional

Carolina Ramírez

El alto nivel de formación profesional de la Mujer Seguridad ha sido su carta de presentación para asumir roles como asesora en asuntos de seguridad nacional para el Estado Dominicano e importantes empresas del sector privado. Y cuenta además con su propia firma de consultoría en seguridad.

Esta joven dominicana ha sido asesora importantes funcionarios civiles y militares de varios países y de organismos del hemisferio, entre los que cabe destacar el Presidente de la Junta Interamericana de Defensa, órgano consultivo y de colaboración en defensa de asuntos militares de la OEA, para todos sus países miembros.

Carolina realizó su segunda maestría en Seguridad Hemisférica en el Colegio Interamericano de Defensa (CID), siendo la primera persona dominicana de la clase civil egresada de esta organización. Allí logró otro hito, al convertirse en la primera mujer latina en ser electa como presidente de clase, en este importante órgano educativo del Sistema Interamericano, dedicado al entrenamiento integral de los futuros asesores y tomadores de decisión en temas de seguridad y defensa en los países del hemisferio occidental.

“Creo que la experiencia como lider de la Clase 51 del CID, me permitió desarrollar algunas habilidades para gestionar equipos multiculturales y heterogéneos, fue una especie de entrenamiento paralelo, que aportó mucho en mi formación profesional y personal, por lo que siempre estaré agradecida de esa oportunidad que se me dio en el Colegio”.

Obtuvo además, su tercera maestría en Seguridad y Defensa de las Américas, con las más alta distincion académica otorgada por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile (ANEPE) y otra especialidad en Inteligencia de Fuentes Abiertas, cursada en una institución con sede en Washington DC.

Los aportes de una mujer especialista en seguridad a la sociedad dominicana

A Carolina le ha tocado asumir un rol de liderazgo, para ir abriendo algunas puertas a otras mujeres, tanto en el sector civil como en el sector policial y militar, para que sigan especializándose en temas de seguridad.

“Ya somos tres mujeres de la República Dominicana egresadas del Colegio Interamericano de Defensa; he insistido mucho en impulsar la creación de oportunidades para las mujeres en el sector. Tuvimos la dicha de gestionar junto a la Profesora Katherine Almeida, la segunda mujer dominicana también egresada del CID y primera criolla docente en esa prestigiosa institución académica, la autorización y realización del seminario de Liderazgo Transformacional que imparte el Instituto Policial de Educación (IPE) para las mujeres oficiales superiores de la Policía Nacional de República Dominicana”, dijo.

Carolina Ramírez

Por recomendación del Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry, a finales del año 2019, Ramírez fue seleccionada junto a su colega Almeida, para formar parte de un grupo técnico de investigadores que trabajaron con la Organización Internacional de Mujeres, en temas de Paz y Seguridad, la evaluación del país para el informe de 20 años de la Agenda ONU-Mujer.

“Ellos manejan todo el capítulo ONU-Mujer, le dan el seguimiento a la participación que están teniendo los países y cómo están cumpliendo los dictámenes de las Naciones Unidas en crear condiciones para que las mujeres puedan aportar a la construcción de un clima de paz y seguridad”, explicó.

La mujer seguridad desde el 2010, imparte docencia en las diferentes academias del Instituto Superior para la Defensa, (INSUDE) del Ministerio de Defensa y del Instituto Policial de Educación (IPE) de la Policía Nacional de República Dominicana, especialmente en las materias de Relaciones Civil- Político-Militares, Seguridad Ciudadana, Planificación Estratégica, Análisis Prospectivo y Fundamentos para la Defensa Nacional.

Carolina tiene una participación activa en medios de comunicación y en universidades locales e internacionales, donde con frecuencia es consultada y entrevistada, por su condición de especialista en los temas de seguridad. Difunde además sus ideas y recomendaciones de prevención y seguridad en casi todas las plataformas de redes sociales bajo el usuario @MujerSeguridad. Se puede encontrar una interesante compilación de sus entrevistas en su canal de YouTube “Mujer Seguridad” y en su Podcast “Hablemos de Seguridad”.

