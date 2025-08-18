Carolina y Yayo se unen en Plásticos por Útiles Escolares

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía y Yayo Sanz Lovatón se vuelven a unir para beneficiar a miles de niños en la segunda edición de Plásticos por Útiles Escolares este domingo 24 de agosto.

En un emocionante video colgado en las redes sociales, la alcaldesa del Distrito Nacional y el titular de la Dirección General de Aduanas dijeron que esperan a los residentes del DN con sus botellitas plásticas en el Palacio Municipal de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Carolina afirmó que el próximo domingo todo el equipo estará esperando desde temprano a los participantes. “Este será un día maravilloso, lo pasaremos en familia y nos vamos a divertir muchísimo”, manifestó Mejía.

De su lado, Sanz Lovatón expresó su emoción por ser parte de la esperada segunda edición de Plásticos por Útiles Escolares. “Es una iniciativa que protege el medioambiente, que nos incentiva a trabajar en equipo y que de una manera muy linda ayudamos a nuestros niños y niñas del Distrito Nacional”.

Recientemente, la Alcaldía del DN y Aduanas puntualizaron que para participar, los mayores deberán presentar sus cédulas que los acrediten como residentes en la capital.

También informaron que por mil botellitas, las personas recibirán una tableta electrónica y una mochila con útiles escolares; mientras que por 500 botellas plásticas, obtendrán una mochila equipada con los útiles. De igual manera, por cada cédula mostrada, habrá un máximo de dos mochilas.

Para esto, las botellas a ser entregadas deben estar limpias, comprimidas y con sus tapas.

En la primera edición de Plásticos por Útiles Escolares, celebrada en agosto de 2024, la Alcaldía del Distrito Nacional recolectó 7.2 millones de botellas plásticas, totalizando junto a Plásticos por Juguetes, cerca de 18 millones de botellas plásticas sacadas de las calles.

La Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Aduanas agradecieron el respaldo para esta edición de: Banco Popular, Propagas, Banreservas, Grupo Rica, Fundación Propagas, Industrias San Miguel, Bandex, Lam, Planeta Azul, Banco BHD, Farmacias GBC, Seaboard Power, Referencia Laboratorio Clínico, Grupo Ramos, Magna, Uepa Tickets, Sidoca, Hilos de Amor, Ultra Clean, Industrias Bisonó y Café Santo Domingo.