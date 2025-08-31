Carretera La Ceiba–La Otra Banda: Regresaban de un culto cuando camión los impactó; hay varios muertos y heridos

LA ALTAGRACIA. — Próximo a las 10 de la noche de ayer sábado, ocho personas pertenecientes a una iglesia pentecostal, fallecieron en momento que salían de un culto en la comunidad de La Ceiba, en donde además otras 12 resultaron con heridas múltiples, algunas de ellas de gravedad.

El fatal hecho se produjo en la carretera La Ceiba- La Otra Banda del municipio de Higüey en la provincia La Altagracia, según confirmaron a este medio autoridades locales vía telefónica.

De acuerdo a personas consultadas, el fatídico accidente se produjo al momento que un camión recolector de basura y que según fuentes es propiedad de una empresa privada, chocó una camioneta en la que luego del culto evangélico los pertenecientes a la iglesia evangélica regresaban a sus hogares, en donde además embistió a una motocicleta que transitaba por el lugar.

Hasta el momento de la redacción de la presente nota y según las autoridades locales, las personas fallecidas son Ingrid Yan Batiste; Milenor Yan; Youseka Yan Rimpel; Jael Lauf ; Estefani Guraud; Rosalva Yanairís Castro Yan y Florencio Hilario (58), de 19, 33, 35, 35, 13, y 58 años de edad.

Según el reporte médico servido por médicos que se encontraban de servicios el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia (HGENSA) de Higüey, las victimas recibieron por politraumatismos craneoencefálicos severos. Todos fueron llevados a este centro así como a otros cercanos al área.

Tras el hecho, se activó el Protocolo Provincial para la Gestión de Riesgos y Administración de Emergencias, lo que permitió la coordinación inmediata de recursos locales y provinciales.

La Dirección de Atención a Emergencias Extra-Hospitalarias (DAEH) se encargó del traslado de 14 personas, priorizando su seguridad y atención médica, en donde el Cuerpo de Bomberos de Verón–Punta Cana, como primera respuesta en la zona, movilizó cuatro unidades y coordinó las labores de rescate, estabilización y levantamiento, con apoyo de la Defensa Civil y otras agencias del sistema.

Posteriormente, la DIGESETT y la Policía Nacional asumieron el control de la escena, garantizando la seguridad del perímetro y la custodia de los vehículos involucrados.