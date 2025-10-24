Carta a Danilo eleva el debate

Carta a Danilo eleva el debate

La respuesta en forma de misiva del Dr. Guido Gómez Mazara al expresidente Danilo Medina sobre la deuda externa, publicada con gran cobertura y enorme lectoría por el periódico Hoy, constituye la muestra más elocuente de la elevación del debate político, algo que se ha perdido en el país, debido a la degradación y la falta de contenido del discurso de nuestros dirigentes, con algunas excepciones.

Puede leer: Paliza no se merece esa maldad

Con un lenguaje respetuoso, elegante y hasta didáctico, Guido desmonta con datos irrefutables los argumentos cuestionadores de Danilo Medina, pero al mismo tiempo reconoce sus cualidades como un líder político exitoso que contra viento y marea logró el estrellato.

En esa histórica carta, Guido una vez más revivió la nostalgia de varias generaciones que disfrutamos la película “Al maestro con cariño”, un clásico del cine encarnado con singular maestría por el laureado actor norteamericano Sidney Poitier, realizada en el apogeo de la segregación racial y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, un aspecto sentimental que humaniza la confrontación política y que coloca a la voz contestataria de esta misiva como uno de los pocos valores que pueden nadar sin ahogarse en los vastos océanos de la cultura universal.

MIGUEL PINEDA LÓPEZ

