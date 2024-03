Cartelera de cine: ¿Qué ver este fin de semana?

Prepárense para disfrutar de emocionantes películas en la gran pantalla en los distintos cines del país.

Palacio del Cine (Ágora Mall)

SALA 1 Gran Turismo (ESP) S/D 4:30

SALA 1 Saw X (ESP) J/V-L/MI 6:45, 9:15 (S/D 7:00, 9:20)

SALA 2 Elemental (ESP) J/V-L/MI 5:25 (S/D 4:45)

SALA 2 Mira: 12 horas para el fin del Mundo (ESP) J/V-L/MI 7:30 (S/D 7:10)

SALA 2 Gran Turismo (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:20

SALA 3 El Metodo (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:40

SALA 3 Convivencia (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:35, 9:25

SALA 4 La Patrulla Canina: La Super película (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:20

SALA 4 Megalodón 2: La fosa (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:15

SALA 4 La Monja ll (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:35

SALA 5 Malos padres (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:45

SALA 5 El plan (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:25

SALA 5 El Creador (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:35

SALA 6 Sound of freedom (ESP) J/V-S/D-L/MI 6:00, 8:35

SALA 7 Los Mercenarios 4 (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:20, 9:30

SALA 7 Barbie (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:00

Palacio del Cine (Sambil)

SALA 5 Malos padres (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:45

SALA 5 Los Mercenarios 4 (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:25, 9:30

SALA 6 La Patrulla Canina: La Super película (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:20

SALA 6 El plan (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:15

SALA 6 Megalodón 2: La fosa (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:15

SALA 7 Gran Turismo (ESP) J/V-L/MI 6:45 (S/D 4:30, 7:00)

SALA 7 El Creador (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:20

SALA 8 El Metodo (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:40

SALA 8 Convivencia (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:35, 9:25

SALA 9 Sound of freedom (ESP) J/V-S/D-L/MI 6:00, 8:35

SALA 10 Barbie (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:10

SALA 10 La Monja ll (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:10, 9:35

SALA 11 Elemental (ESP) J/V-S/D-L/MI 4:45

SALA 11 Saw X (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:10, 9:25

Palacio del Cine (Blue Mall)

SALA 1 Barbie (SUB) J/V-S/D-L/MI 5:00

SALA 1 The Nun ll (SUB) J/V-S/D-L/MI 7:15, 9:30

SALA 2 Gran Turismo (SUB) J/V-L/MI 6:45 (4:30, 7:00)

SALA 2 Oppenheimer (SUB) J/V-L/MI 9:20 (S/D 9:35)

SALA 3 Sound of freedom (SUB) J/V-S/D-L/MI 6:00, 8:35

SALA 4 El Metodo (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:35

SALA 4 Convivencia (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:30, 9:25

SALA 5 Pororo: Dragon Castle adventure (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:40

SALA 5 El plan (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:20

SALA 5 Saw X (SUB) J/V-S/D-L/MI 9:15

SALA 6 La Patrulla Canina: La Super película (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:25

SALA 6 Expendables 4 (SUB) J/V-S/D-L/MI 7:25

SALA 6 The Creator (SUB) J/V-S/D-L/MI 9:35

Palacio del Cine (Occidental)

SALA 1 La Patrulla Canina: La Super película (ESP) J/V-L-S/D 5:35 (M/MI 6:00)

SALA 1 Malos padres (ESP) J/V-L-S/D 5:35 (M/MI 6:00)

SALA 1 Mira: 12 horas para el fin del Mundo (ESP) M/MI 9:35

SALA 1 El Creador (ESP) J/V-L-S/D 9:20

SALA 6 Los Super descendientes (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:30

SALA 6 La Monja ll (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:20, 9:25

SALA 8 El plan (ESP) J/V-S/D-L/MI 6:00

SALA 8 Los Mercenarios 4 (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:35

SALA 8 Saw X (ESP) J/V-S/D-L/MI 9:35

SALA 9 El Metodo (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:45

SALA 9 Convivencia (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:40

SALA 9 Sound of freedom

Caribbean Cinemas Downtown Center

1 THE BOY AND THE HERON CXC (Sala CXC con Dolby Atmos) (Animee) (koreano) n/a Lun-Vie, 4:10,6:40/Sab-Dom, 3:45,6:40 n/a 124 91976 CFD

1 AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM CXC (Sala CXC con Dolby Atmos) (Acción) (eng) n/a Lun-Dom, 9:35 R/14 115 87626 WARNERS

2 DUNE: PART 1 CXC REESTRENO (Acción) (eng) n/a Lun-Vie, 6:00,9:25/Sab-Dom, 3:00,6:00,9:25 n/a 155 76586 WARNERS

3 AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM n/a (Acción) (eng) n/a Lun-Vie, 8:25/Sab-Dom, 3:00,8:25 R/14 115 8762 WARNERS

4 WONKA n/a (aventura) (eng) n/a Lun-Vie, 4:05,6:15/Sab-Dom, 3:45,6:15 S/R 116 8759 WARNERS

4 THE COLOR PURPLE n/a (musical) (eng) n/a Lun-Dom, 8:45 n/a 141 9016 WARNERS

5 ROSE Spa n/a (ANIMADA) (spa) n/a Lun-Vie, 4:25/Sab-Dom, 3:00,4:25 S/R 71 92672 INDEPENDIENTE

5 ARGYLLE n/a (Acción) (eng) n/a Lun-Dom, 6:10,9:10 R/16 139 9228 UNIVERSAL

6 COLAO 2 Pelicula Dominicana (comedia) (spa) n/a Lun-Dom, 4:45,7:10,9:35 R/12 88 88972 CFD

7 AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM 3D-4DX n/a (Acción) (eng) n/a Lun-Vie, 4:00,6:20,9:05/Sab-Dom, 3:30,6:20,9:05 R/14 115 876214 WARNERS

8 MAVKA: THE FOREST SONG (MAVKA: LISOVA PISNYA) (ANIMADA) (spa) n/a Sab-Dom, 4:10 R/12 99 91642 ALLIANCE

8 MEAN GIRLS n/a (comedia) (eng) n/a Lun-Vie, 4:00,6:30,9:00/Sab-Dom, 6:30,9:00 R/14 112 9200 PARAMOUNT

9 MIGRATION spa (PATOS) (ANIMADA) (spa) n/a Lun-Vie, 5:20/Sab-Dom, 3:30,5:20 S/R 82 87602 UNIVERSAL

9 THE BEEKEEPER n/a (Acción) (eng) n/a Lun-Dom, 7:10,9:35 R/16 105 9199 DIAMOND

10 VAMPIRO AL RESCATE n/a (ANIMADA) (spa) n/a Lun-Dom, 6:35 S/R 76 92952 BALUN

10 SOUL spa REESTRENO (ANIMADA) (spa) n/a Lun-Dom, 4:00,8:45 S/R 106 75492 DISNEY

11 VAMPIRO AL RESCATE n/a (ANIMADA) (spa) n/a Lun-Dom, 4:55 S/R 76 92952 BALUN

11 THE BOY AND THE HERON n/a (Animee) (koreano) (espanol) Lun-Dom, 6:45,9:30 S/R 124 9197 CFD

12 ANYONE BUT YOU n/a (comedia) (eng) n/a Lun-Dom, 4:35,7:00,9:25 R/16 103 8980 SONY

13 WISH spa n/a (ANIMADA) (spa) n/a Lun-Vie, 4:00/Sab-Dom, 3:40 S/R 95 87372 DISNEY

13 COLAO 2 Pelicula Dominicana (comedia) (spa) n/a Lun-Dom, 6:00,8:20 R/12 88 88972 CFD

3 FREDDY Pelicula Dominicana (Drama) (spa) n/a Lun-Dom, 6:00 R/14 108 85182 CFD

Caribbean Cinemas VIP Downtown

1 THE BOY AND THE HERON CXC (Sala CXC con Dolby Atmos) (Animee) (koreano) n/a Lun-Vie, 4:10,6:40/Sab-Dom, 3:45,6:40 n/a 124 91976 CFD

1 AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM CXC (Sala CXC con Dolby Atmos) (Acción) (eng) n/a Lun-Dom, 9:35 R/14 115 87626 WARNERS

2 DUNE: PART 1 CXC REESTRENO (Acción) (eng) n/a Lun-Vie, 6:00,9:25/Sab-Dom, 3:00,6:00,9:25 n/a 155 76586 WARNERS

14 ANYONE BUT YOU n/a (comedia) (eng) n/a Lun-Vie, 5:55,8:25/Sab-Dom, 3:25,5:55,8:25 R/16 103 8980 SONY

15 ARGYLLE n/a (Acción) (eng) n/a Lun-Vie, 6:00/Sab-Dom, 3:00,6:00 R/16 139 9228 UNIVERSAL

15 THE BOY AND THE HERON n/a (Animee) (koreano) (espanol) Lun-Dom, 9:05 S/R 124 9197 CFD

16 THE COLOR PURPLE n/a (musical) (eng) n/a Lun-Vie, 5:35,8:40/Sab-Dom, 3:00,5:35,8:40 n/a 141 9016 WARNERS

Galería 360

1 THE BOY AND THE HERON n/a (Animee) (koreano) (espanol) Lun-Dom, 6:35,9:20 S/R 124 9197 CFD

2 WONKA spa n/a (aventura) (spa) n/a Lun-Vie, 6:35,9:00/Sab-Dom, 4:10,6:35,9:00 S/R 116 87592 WARNERS

3 SOUL spa REESTRENO (ANIMADA) (spa) n/a Lun-Vie, 5:00,7:00/Sab-Dom, 4:35,7:00 S/R 106 75492 DISNEY

3 AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM n/a (Acción) (eng) n/a Lun-Dom, 9:25 R/14 115 8762 WARNERS

4 WISH spa n/a (ANIMADA) (spa) n/a Sab-Dom, 3:30 S/R 95 87372 DISNEY

4 THE COLOR PURPLE n/a (musical) (eng) n/a Lun-Dom, 5:35,8:40 n/a 141 9016 WARNERS

5 COLAO 2 Pelicula Dominicana (comedia) (spa) n/a Lun-Dom, 4:55,7:10,9:35 R/12 88 88972 CFD

PROVINCIAS

Palacio del Cine (Multiplaza Higüey)

SALA 1 La Patrulla Canina: La Super película (ESP) J/V-L-S/D 5:25

SALA 1 Los Mercenarios 4 J/V-L-S/D 7:25 (M/MI 6:45)

SALA 1 Saw X (ESP) J/V-L-S/D 9:25 (M/MI 9:00)

SALA 2 El plan (ESP) J/V-S/D-L/MI 6:00

SALA 2 Malos padres (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:40

SALA 2 Mira: 12 horas para el fin del Mundo (ESP) M/MI 9:20

SALA 2 El Creador (ESP) J/V-L/S/D 9:20

SALA 3 Los Super descendientes ( J/V-S/D-L/MI 5:40

SALA 3 La Monja ll (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:20, 9:35

SALA 4 El Metodo (ESP) J/V-S/D-L/MI 5:45

SALA 4 Convivencia (ESP) J/V-S/D-L/MI 7:35

SALA 4 Sound of freedom

Higuey

1 COLAO 2 Pelicula Dominicana (comedia) (spa) n/a Lun-Vie, 7:20,9:35/Sab-Dom, 5:05,7:20,9:35 R/12 88 88972 CFD

2 DUNE: PART 1 spa REESTRENO (Acción) (spa) n/a Lun-Dom, 8:30 n/a 155 76582 WARNERS

2 THE JACK IN THE BOX 3 Spa n/a (Suspenso) (eng) n/a Lun-Vie, 6:15/Sab-Dom, 4:00,6:15 R/18 92 92932 ALLIANCE

3 MIGRATION spa (PATOS) (ANIMADA) (spa) n/a Lun-Vie, 7:40/Sab-Dom, 5:50,7:40 S/R 82 87602 UNIVERSAL

3 BAGHEAD spa n/a (Suspenso) (spa) n/a Lun-Dom, 9:30 n/a 94 93182 ALLIANCE

4 SOUL spa REESTRENO (ANIMADA) (spa) n/a Sab-Dom, 4:40 S/R 106 75492 DISNEY

4 JUSTO A TIEMPO Pelicula Dominicana (aventura) (spa) n/a Lun-Dom, 7:05 S/R 90 92092 CFD

4 AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM spa n/a n/a n/a n/a Lun-Dom, 9:25 R/14 115 87622 WARNERS