Casa Blanca cancela suscripción NY Times y W Post

El presidente Donald Trump está harto de The New York Times y de The Washington Post, por lo que la Casa Blanca le ordenará a las agencias federales que no renueven su suscripción a esos periódicos.

Stephanie Grisham, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que el objeto de la medida es reducir costos. “El no renovar suscripciones en todas las agencias federales representará un ahorro significativo para los contribuyentes, de cientos de miles de dólares”, afirmó Grisham.

Con frecuencia Trump critica a ambos periódicos, y en una entrevista el lunes con Fox News dijo que ya “no queremos” el Times en la Casa Blanca, y “probablemente lo suspenderemos y a The Washington Post”. Asesores de la Casa Blanca dijeron que las ediciones impresas del periódico ya no les llegan, pero aún tienen acceso vía internet. Jonathan Karl, presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, dijo ayer: “No tengo dudas de que los esforzados reporteros de The New York Times y el Washington Post seguirán haciendo periodismo de calidad”.