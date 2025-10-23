Fotografía de archivo de la portavoz de la Administración de Donald Trump, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. EFE7Eric Lee/Pool

Washington. La Casa Blanca dijo este jueves que no ve señales de desescalada en las tensiones con Colombia por parte del Gobierno del «desquiciado» presidente Gustavo Petro, al que el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusa de ser «un líder del narcotráfico».

Preguntada sobre qué pasos podría tomar el Gobierno colombiano para mejorar la tensa situación bilateral, la portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt, respondió: «No creo que estemos viendo una desescalada por parte del desquiciado líder de Colombia en este momento».

«Francamente, no creo que al presidente (Trump) le interese eso en este momento», agregó Leavitt durante una rueda de prensa en la residencia ejecutiva estadounidense.

Un día antes, Trump había calificado a Petro de «matón y mal tipo» que «fabrica muchas drogas». En una conversación con reporteros en el Despacho Oval agregó que el presidente colombiano «ha hecho mucho daño a su país».

Las declaraciones del republicano coinciden con el anuncio de ataques del Ejército estadounidenses a dos lanchas que al parecer iban cargadas con drogas en el Pacífico, al menos una de ellas cerca de las costas de Colombia, en una expansión de sus operativos militares contra el narcotráfico.

Ambos países atraviesan una nueva crisis diplomática después de que el presidente republicano anunciara el pasado domingo el fin de la ayuda financiera al país suramericano por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico y acusara a su homólogo colombiano de ser un capo del narcotráfico.

Petro, quien ha redoblado sus críticas contra Trump, ha negado las acusaciones y calificado al estadounidense de «grosero e ignorante con Colombia».