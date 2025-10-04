Casa de Campo anuncia la tercera edición del Food and Wine Festival

Casa de Campo Resort & Villas se enorgullece en anunciar el regreso de su esperado Food and Wine Festival, presentado por American Express.

En su tercera edición, el festival se celebrará los días 10 y 11 de octubre de 2025, y contará con una extraordinaria selección de reconocidos embajadores culinarios tanto de la República Dominicana como del resto del mundo, prometiendo una experiencia inolvidable para los amantes de la gastronomía y el buen vino.

Los boletos estarán disponibles a precio regular en UEPA Tickets y en los puntos de venta de Casa de Campo.

US$125.00

RD$8,000

Ambos montos incluyen cargos y servicios.

Los asistentes tendrán la oportunidad única de degustar creaciones excepcionales de algunos de los chefs más célebres a nivel internacional, incluyendo a Hubert Keller, Scott Conant y la chef Tita. Este año se suma una incorporación muy especial: El chef Joe Isidori, galardonado con estrella Michelin, reconocido restaurador y cofundador de Black Tap Craft Burgers & Beers, quien aportará su innovadora visión culinaria al festival. Juntos, estos maestros de la cocina presentarán platos exclusivos a través de una serie de eventos especiales en todo el resort.

“Nos sentimos orgullosos de continuar con esta tradición que celebra la excelencia culinaria y la riqueza cultural de la República Dominicana,” expresó Jason Kycek, Vicepresidente de Ventas y Mercadeo Corporativo de Casa de Campo Resort & Villas y creador del festival. “Este año será aún más especial con la llegada del Chef Joe Isidori. Presentamos un elenco culinario de primer nivel que resalta los sabores globales y las influencias locales, brindando experiencias memorables que nuestros visitantes atesorarán por siempre.”

Las festividades comenzarán el viernes 10 de octubre, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., en el espectacular Marina Riverside Center, donde los invitados podrán disfrutar de una cuidada selección de platos preparados por los chefs invitados, acompañados de vinos finos, cócteles y destilados premium. La celebración continuará el sábado 11 de octubre, atrayendo a cientos de entusiastas de la gastronomía para disfrutar de la cocina de clase mundial y conectarse personalmente con los chefs.

La chef Tita Páez, chef ejecutiva del reconocido restaurante Aguají, sigue siendo una figura central del festival. Reconocida por su innovación culinaria y su impacto social a través de la Fundación Ima, la chef Tita continúa posicionando la cocina dominicana en el escenario internacional. Este año, presentará un plato exclusivo que resalta los vibrantes sabores del país.

Tras el evento en la Marina, los asistentes disfrutarán de la esperada cena “Dinner Under the Stars” en Minitas Beach Club, donde los chefs Adrian Ramirez, Bryan Noury, David Breeden y Marcus Ware se unirán para ofrecer una experiencia culinaria extraordinaria frente al mar, bajo el cielo estrellado.

Como parte de la colaboración continua con Invited Clubs, el Food and Wine Festival también incluirá demostraciones culinarias en vivo, degustaciones exclusivas y maridajes dirigidos por expertos, brindando a los invitados la oportunidad de aprender de los mejores chefs mientras disfrutan de los impresionantes paisajes del resort.

Una vez más, el festival será conducido por Raúl de Molina, la carismática personalidad de la televisión y copresentador del programa El Gordo y La Flaca de Univisión. Esta edición será aún más especial, ya que Univisión y El Gordo y La Flaca transmitirán en vivo desde Casa de Campo durante todo el fin de semana, llevando la emoción y el sabor del festival a millones de televidentes en Estados Unidos y América Latina.

Chefs Invitados:

Hubert Keller: Renombrado chef francés y restaurador, conocido por su excelencia culinaria en Fleur de Lys y Burger Bar en Las Vegas.

Scott Conant: Chef galardonado con más de 35 años de experiencia, reconocido por su cocina sofisticada y sus frecuentes apariciones en medios gastronómicos.

Chef Tita Páez: Chef ejecutiva de Aguají, reconocida por su enfoque innovador de la cocina dominicana y su labor social a través de la Fundación Ima. Su restaurante honra y revive tradiciones culinarias taínas.

Joe Isidori: chef con estrella Michelin y destacado restaurador, es cofundador de Black Tap Craft Burgers & Beers, marca que transformó la gastronomía casual con sus famosas hamburguesas y extravagantes “Crazy Shakes”. Con una carrera reconocida por su creatividad y enfoque vanguardista de la cocina americana.

El Food and Wine Festival de Casa de Campo es una vibrante celebración de la gastronomía, la cultura y la comunidad. El resort se siente honrado de recibir nuevamente este extraordinario evento que reúne a amantes de la cocina, expertos culinarios y visitantes de todo el mundo para disfrutar lo mejor de la cocina global y dominicana.

Para más información y compra de entradas, visite www.casadecampo.com.do