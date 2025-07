Casa de Campo Resort & Villas celebra el exitoso lanzamiento de AYUNA: Less is Beauty

Casa de Campo Resort & Villas fue el escenario de un memorable encuentro dedicado a la belleza consciente, la salud y el bienestar, con motivo del lanzamiento oficial de AYUNA: Less is Beauty, los pasados 27 y 28 de junio. Esta firma española de neurocosmética de lujo presentó su innovadora propuesta en The SPA Casa de Campo, ofreciendo a los asistentes una experiencia sensorial profundamente transformadora.

Con un enfoque minimalista, sostenible y respaldado por la ciencia, AYUNA redefine el cuidado de la piel a través de fórmulas limpias y multifuncionales que conectan cuerpo, mente y emociones. Su llegada a Casa de Campo marca una alianza estratégica con The SPA, reafirmando su visión como un santuario de bienestar integral.

Una bienvenida sensorial a AYUNA La jornada inaugural se llevó a cabo el viernes 27 de junio con un íntimo Meet & Greet en el jardín de eventos del spa, donde los invitados compartieron un cóctel al aire libre junto a Begoña Sanjuán, cofundadora de AYUNA. Irene Campaña, directora de The SPA, dio las palabras de bienvenida, presentando a Begoña y destacando la filosofía detrás de esta innovadora firma de cosmética.

Durante la velada, los asistentes disfrutaron de experiencias interactivas que incluyeron estaciones de ilustración en base a la liturgia de la palabra de Ayuna y demostraciones de tratamientos faciales, así como una propuesta gastronómica en maridaje con los productos los ingredientes naturales de la marca.

Se sirvieron picaderas diseñadas con referencias directas a las fórmulas de AYUNA, reforzando la idea de que esta cosmética es, en esencia, comida para la piel. Los cócteles —ofrecidos en versiones con y sin alcohol— también siguieron la temática e intención de los productos, rindiendo homenaje a la marca no solo en sus ingredientes, sino en su psicología, con combinaciones que evocaban pureza, armonía y conexión interior.

Mind Beauty y Mind FLOW: rituales para reconectar con uno mismo El sábado 28 de junio continuó con Mental Beauty, una sesión guiada por Begoña Sanjuán que introdujo a los participantes a una ceremonia de cuidado facial más consciente, práctica y sensorial. Durante estos workshops, realizados en la VIP SPA Suite, Begoña compartió la identidad y esencia de AYUNA, explicando los beneficios físicos y psicológicos de su filosofía “Less is Beauty”, así como la importancia de practicar el autocuidado desde el amor y la compasión.

Además, realizó demostraciones del masaje “I <3 U” I LOVE YOU, una técnica desarrollada por la marca y clínicamente comprobada para mejorar la imagen personal, la seguridad y la estética de manera integral. AYUNA va más allá de los ingredientes y las soluciones estéticas convencionales: cambia la narrativa del cuidado de la piel al enseñarnos a cuidarnos desde el amor propio y el respeto hacia nuestro cuerpo.

La jornada culminó con Mind FLOW, una experiencia multisensorial curada por Alexandra Hannecart e Isabela Pichardo, fundadoras de Equilibra, en colaboración con la prestigiosa marca de cosmética consciente Ayuna. Diseñada especialmente para el Spa de Casa de Campo, esta vivencia única invitó a los participantes a reconectar cuerpo, mente y emociones a través de tres momentos transformadores.

La experiencia comenzó con una sesión de yoga al atardecer, enriquecida con aceites esenciales cuidadosamente seleccionados, seguida de un recorrido por el exclusivo circuito hidrotermal del spa. Para cerrar, los asistentes disfrutaron de una íntima meditación facial guiada, utilizando productos de

Ayuna, combinada con un delicado sound healing impartido por Alexandra e Isabela, logrando una fusión perfecta entre bienestar físico y emocional.

Este ritual sensorial no solo liberó tensiones acumuladas, sino que dejó una profunda sensación de renovación, armonía y presencia, reafirmando la misión de Equilibra de transformar el bienestar en una experiencia de lujo consciente.

Una alianza que promueve la belleza consciente “Ayuna representa un estilo de vida que celebra la belleza desde el equilibrio, la ciencia respetuosa y la conexión con la esencia personal. Su llegada a The SPA Casa de Campo nos permite ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia de bienestar aún más elevada y consciente”, expresó Irene Campaña, directora de The SPA. A partir de este lanzamiento, los productos de AYUNA formarán parte de la exclusiva selección de productos de cuidado personal disponibles en The SPA Casa de Campo, integrando esta propuesta de lujo consciente al portafolio de bienestar del resort