Casi medio millón fue afectado por las lluvias

  • Hoy
La población afectada por las lluvias es de 407,244 personas, de acuerdo con el informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Según el boletín de ayer, solo tres provincias permanecían en alerta verde: Dajabón, Santiago y Duarte.

De acuerdo con el informe emitido, 19 comunidades de distintos puntos del territorio nacional registraron daños que provocaron aislamientos.

Asimismo, el organismo detalló que de 4,990 personas que fueron desplazadas o evacuadas, 26 seguían en refugios. Tres carreteras y tres puentes fueron afectados, así como 998 viviendas, incluyendo dos destruidas.

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó ayer que como medida preventiva 44 acueductos están fuera de servicio, debido a que presentan turbidez, como consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días.

En cuanto a las condiciones marítimas, recomiendan a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones realizar sus operaciones cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a oleaje anormal por el huracán Humberto.

Las autoridades del COE recomiendan seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias, ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Retoman trabajos

Ayer en la tarde se pudo observar que fueron retomados los trabajos de construcción del paso a desnivel en la Prolongación 27 de Febrero con la avenida Isabel Aguiar.

Conductores manifestaron satisfacción, al ver las brigadas trabajando de manera activa.

Esta obra forma parte del conjunto de proyectos de infraestructura financiados con los recursos obtenidos mediante la renegociación del contrato de concesión de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) con el Estado Dominicano. El proyecto tendrá un impacto directo en la reducción del congestionamiento en una de las intersecciones más transitadas de la capital, beneficiando a miles de ciudadanos que diariamente transitan por ese punto.

