Caso Alexis Medina y compartes: exjurídica Oisoe dice está acusada por no negociar

Lina Ercilia de la Cruz Vargas sostiene es inocente. Su defensa técnica pide al tribunal su absolución. El Ministerio Público pide condena de 10 años de prisión y multa

“En sus alegatos de pedimento condenatorio el Ministerio Público ha pedido las penas más crueles para mi persona y eso tiene una única razón; ¿saben cuál es dignas juezas?, afectar mi dignidad, mi integridad, mi nombre y el de toda mi familia, porque yo nunca voy a firmar un acuerdo; no puedo magistradas, firmar un acuerdo por lo que yo no he hecho”.

Así inició ayer su defensa material ante el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, la exconsultora jurídica de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (Oisoe), Lina Ercilia de la Cruz Vargas, quien sostuvo su inocencia de los cargos que se le imputan.

El órgano de persecución ha solicitado para ella una condena de 10 años de prisión y pago de 200 salarios mínimos, por su alegada complicidad en la supuesta red de corrupción encabezada por Alexis Medina Sánchez.

Previo a su intervención, su defensa técnica, encabezada por Ingrid Hidalgo, presentó su oferta probatoria en refutación a las acusaciones del MP, que le atribuye a la imputada “ figurar como titular de cuentas y propiedades adquiridas con fondos ilícitos”, en parte de las operaciones de ocultamiento de la citada red que habría estafado al Estado dominicano con RD$4,796 millones.

Indicó la defensa, que con ninguna de las pruebas presentada por el MP, ya sean documentales, periciales, testimoniales, etc., “se demuestra más allá de toda duda razonable” que Lina Ercilia haya violado el artículo 146 de la Constitución de la República ni el 123 del Código Penal Dominicano, ni ningún otro que se le atribuye.

Afirmó que los enunciados que hace la Constitución en relación a cuestiones de corrupción no le pueden ser aplicados a su cliente, porque “al margen de que no ha cometido ningún acto de corrupción”, el MP no solicita la incautación de ningún bien de ella.

“Y no lo hace porque en el fondo el que está más convencido de la inocencia de ella, es el propio acusador; porque si ella se hubiera apropiado de algún bien de naturaleza ilícita, el Ministerio Público hubiera solicitado que el mismo fuera incautado”, subrayó.

Agregó que el MP tampoco ha podido probar queella haya violado el artículo el artículo 123 del Código Penal Dominicano, y que lo de la acusación por alegada asociación de malhechores “es una conjetura”. Afirmó que los recursos de ella y su familia tienen un orígen lícito, y destacó que en su historial financiero no hubo incremento patrimonial fuera de los valores legales que recibía.