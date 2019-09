Caso Aníbel González: La firma de su dulacé y del supuesto acuerdo no coinciden, son diferentes

El abogado penalista Miguel Valerio indicó que la supuesta firma de Aníbel González que aparece en el acuerdo que dejó en libertad a Yasmil Oscar Fernández Estévez, quien meses después la asesinó, no es nada parecida a la firma de ella que aparece en su cédula de identidad.

El abogado explicó que llegó a esta conclusión tras una comparación sencilla de las firmas que aparecen en ambos documentos.

“La firma tiene que ser sometida a un peritaje para determinar si es la misma o no, pero aún en el caso hipotético que la firma sea mala,el acuerdo es totalmente violatorio del Código Procesal Penal”, señaló Valerio.

“Los fiscales saben que no pueden hacer acuerdo de este tipo cuando se trata de violencia de género”, indicó.

“Los jueces debieron de suspender la audiencia y hasta que Anibel no se presentara no validarlo, pero lo que hicieron fue realizar un receso para que subiera otra fiscal al estrado y poderlo validar”, indico el abogado al ser entrevistado en el programa El Sol de los Sábados.

En tanto, en entrevista telefónica, Miguel Ureña, abogado y tío de la víctima explicó que ella nunca firmó dicho acuerdo.

“Nosotros simplemente estábamos supervisando el proceso hasta el punto de que nos enteramos del supuesto acuerdo, que hasta la fecha yo desconozco totalmente”, aclaró.

“Anibel se mantuvo diciéndome constantemente que ella no firmó, no he visto la supuesta firma porque en estos momentos hay mucha consternación en la familia”, agregó.

