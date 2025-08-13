Caso Antipulpo: Alexis Medina solo espera «justicia», mientras su defensa aboga por absolución

Alexis Medina, imputado en el caso Antipulpo, manifestó la mañana de este martes que solo espera “justicia” al salir del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocerá el fallo que podría condenarlo a 20 años de prisión o absolverlo por el presunto entramado de corrupción contra el Estado dominicano.

La audiencia, inicialmente pautada para la mañana, fue aplazada para las 5:00 de la tarde debido a que el las juezas: Claribel Nivar Arias (presidenta) y las magistradas Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, continúan deliberando. Su defensa afirmó que aguardan un fallo absolutorio. “En este momento, ya lo que toca es esperar; esperamos la absolución”, señalaron.

Alexis Medina. Foto/Hoy/Chaimy Soriano.

Medina llegó alrededor de las 11:00 de la mañana al tribunal, donde conocerá el veredicto por las acusaciones de liderar una red delictiva que, según el Ministerio Público, estafó al Estado con más de 5 mil millones de pesos.

Lea más: MP sobre caso Antipulpo: «De nuestra parte, el trabajo está hecho. Esperaremos respuesta del Tribunal»

Previamente, la procuradora adjunta del Ministerio Público, Mirna Ortiz, aseguró que “todo está hecho” por parte del órgano acusador y que ahora solo resta esperar la decisión de los jueces.

«Que se cumpla la ley»

Caso Antipulpo: Exdirector del Fonper Fernando Rosa. Foto de archivo.

Por su parte, el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa, a su salida del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tras el aplazamiento del fallo, indicó que espera que «se cumpla la ley«.

Otros implicados en Antipulpo

Defensa de Alexis Medina. Foto/Hoy/ Chaimy Soriano

Además de Alexis Medina, en el caso figuran José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez Pineda, para quienes se solicitan 15 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

También están vinculados el expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Aquilino Rosa Rosa, y la exvicepresidenta administrativa de esa entidad, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina, así como Carlos José Alarcón, Ramón Brea Morel (Jhonny Brea) y Lina Ercilia de la Cruz Vargas. Para ellos, el Ministerio Público pide 10 años de cárcel.

De igual forma, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa Martínez enfrentan solicitudes de condena de 10 años de prisión y el pago de 200 salarios mínimos.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd