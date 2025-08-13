La audiencia del caso Antipulpo fue convocada para las 5:00 de la tarde de este martes, debido a que los jueces aún se encuentran deliberando.

Alexis Medina llegó alrededor de las 11:00 de la mañana al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde espera escuchar el veredicto que lo condenará o absolverá por presuntamente liderar una red delictiva que estafó al Estado dominicano con más de 5 mil millones de pesos.

Antes, la procuradora adjunta del Ministerio Público, Mirna Ortiz, afirmó que en este caso de corrupción “todo está hecho” por parte del órgano acusador y que ahora esperan la decisión del tribunal.

“De nuestra parte, el trabajo está hecho, esperaremos ahora la respuesta del Tribunal”, declaró.

Ortiz detalló que el Ministerio Público presentó más de 90 testigos, unas 36 pruebas materiales y más de 2,000 pruebas documentales para sustentar el proceso.

El Ministerio Público solicita 20 años de prisión para Alexis Medina y 10 para Carmen Magalys. Para los demás acusados, pide condenas de 10, 5 y 3 años de cárcel.

