Caso Antipulpo: Fallo contra Alexis Medina y compartes será esta tarde

  • Hoy
Caso Antipulpo: Fallo contra Alexis Medina y compartes será esta tarde

Alexis Medina la sala de audiencias

La audiencia del caso Antipulpo fue convocada para las 5:00 de la tarde de este martes, debido a que los jueces aún se encuentran deliberando.

Alexis Medina llegó alrededor de las 11:00 de la mañana al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde espera escuchar el veredicto que lo condenará o absolverá por presuntamente liderar una red delictiva que estafó al Estado dominicano con más de 5 mil millones de pesos.

Antes, la procuradora adjunta del Ministerio Público, Mirna Ortiz, afirmó que en este caso de corrupción “todo está hecho” por parte del órgano acusador y que ahora esperan la decisión del tribunal.

image 368

También puede leer: MP sobre caso Antipulpo: «De nuestra parte, el trabajo está hecho. Esperaremos respuesta del Tribunal»

“De nuestra parte, el trabajo está hecho, esperaremos ahora la respuesta del Tribunal”, declaró.

Ortiz detalló que el Ministerio Público presentó más de 90 testigos, unas 36 pruebas materiales y más de 2,000 pruebas documentales para sustentar el proceso.

image 370

El Ministerio Público solicita 20 años de prisión para Alexis Medina y 10 para Carmen Magalys. Para los demás acusados, pide condenas de 10, 5 y 3 años de cárcel.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Caso Antipulpo: Fallo contra Alexis Medina y compartes será esta tarde
Caso Antipulpo: Fallo contra Alexis Medina y compartes será esta tarde
13 agosto, 2025
Caso Antipulpo | Gran contingente policial a las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
Caso Antipulpo | Gran contingente policial a las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva
13 agosto, 2025
MP sobre caso Antipulpo: «De nuestra parte, el trabajo está hecho. Esperaremos respuesta del Tribunal»
MP sobre caso Antipulpo: «De nuestra parte, el trabajo está hecho. Esperaremos respuesta del Tribunal»
13 agosto, 2025
Caso Antipulpo: Aquiles Cristopher dice que acusación en su contra es «mucha espuma y poco chocolate»
Caso Antipulpo: Aquiles Cristopher dice que acusación en su contra es «mucha espuma y poco chocolate»
13 agosto, 2025
  Juicio contra Alexis Medina llega a su fin: Lo que se espera del fallo
  Juicio contra Alexis Medina llega a su fin: Lo que se espera del fallo
12 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario

Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

Pesqueira levantó a la Abadina

Pesqueira levantó a la Abadina

La gracia de vivir

La gracia de vivir

Entérate NY: Critican cónsul RD-NY ante Desfile

Entérate NY: Critican cónsul RD-NY ante Desfile

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo