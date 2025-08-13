Caso Antipulpo: Aquiles Cristopher dice que acusación en su contra es «mucha espuma y poco chocolate»

Aquiles Cristopher, exfiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), fue el primero en llegar este miércoles al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional tiene previsto leer sentencia del caso de corrupción denominado por el Ministerio Público como Antipulpo.

A su llegada, Cristopher sostuvo que la acusación en su contra es “mucha espuma y poco chocolate”.

Mientras tanto, periodistas, abogados y otros imputados esperan en el pasillo a que se abran las puertas de la sala de audiencias, donde la lectura de la sentencia está pautada para las 11:00 de la mañana.

Ambiente en Palacio de Justicia Ciudad Nueva. Foto/Guillermo Burgos.

También puede leer: Caso Alexis Medina y compartes: exjurídica Oisoe dice está acusada por no negociar

Sobre la OISOE

La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado fue creada por el expresidente Joaquín Balaguer mediante el decreto 590-87, el 25 de noviembre de 1987, con el objetivo de supervisar la construcción de proyectos de infraestructura para beneficio de las comunidades, tales como construcción, remodelación, reparación y cubicaciones de pagos de obras realizadas por el Estado.

Pese a su objetivo original, la OISOE estuvo envuelta en una serie de escándalos de corrupción, entre ellos el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, el caso de Félix Bautista (actual senador por San Juan) y la sobrevaloración del Hospital Darío Contreras, entre otros.

