Caso Calamar: Donald, Peralta y Castillo piden a jueza los procese en libertad

La jueza de Instrucción del Distrito Nacional Kenya Romero se reservó para hoy a las 10:00 de la mañana el fallo sobre las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público para los 20 imputados en el caso Calamar, 14 de los cuales llegaron a acuerdos que los exonera de la prisión preventiva de 18 meses que inicialmente solicitó para todos.

La jueza se retiró a deliberar sobre los pedimentos de las partes luego de escuchar la defensa material de los exfuncionarios Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Luis Miguel Piccirilo, quienes dieron garantías de que no se sustraerán del proceso si los dejan en libertad.

El exministro Donald Guerrero habló de la incertidumbre vivida durante más de dos años por las constantes informaciones que se difundían sobre su inminente apresamiento, y que al final él quería que se produjera para tener la oportunidad de dar sus explicaciones, pero estando en libertad.

Puede leer: Calamar| de 20 imputados, 14 han «acordado» con el MP; piden prisión preventiva para seis

Indicó que tuvo la posibilidad de quedarse en el extranjero adonde tiene negocios y viajó varias veces, pero dijo que jamás lo haría sin venir a dar explicaciones o sin estar presente en un proceso de investigación como el que se me ha seguido desde el año 2020.

Sin entrar en detalles afirmó que todos los pagos que se hicieron durante su gestión fueron regulares y están contemplados en la normativa del Sistema de Información de la gestión Financiera (SIGEF).

“Estoy aquí para dar la cara. Yo nunca recibí del Ministerio de Hacienda ni tomé ninguna decisión para beneficiarme en lo personal, lo necesito, no tengo esos valores inculcados por mis padres, mis abuelos; jamás, jamás, en el Ministerio de Hacienda se tomó una decisión para beneficiar a nadie que no fuera el interés público; pero eso quedará demostrado en el juicio de fondo. Espero que en buen derecho usted tome la decisión que su conciencia le dicte”, dijo Guerrero a la jueza.

Peralta se defiende

José Ramón Peralta defendió sus actuaciones como ministro Administrativo de la Presidencia durante los gobiernos de Danilo Medina, y atribuyó su inclusión en el caso Calamar al señalamiento que de él hicieron “dos mitómanos, cobardes, de dudosa reputación y moral cuestionable”

Dijo que cuando entró a ocupar el cargo sabía que iba a un ministerio muy complicado, donde históricamente ha habido una persecución “que le costó la sangre a un presidente de la República (Jorge Blanco), y cinco ministros y un secretario de Estado presos”.

Indicó que de la transparencia de su gestión hablan ocho auditorías que le hicieron tres cámaras de Cuenta y una del sector privado, “todas ellas, incluso la del 2020, depositadas en el Congreso Nacional y en cada una, cada vez mejor en cada año”, subrayó.

“No sé por qué estoy aquí, no lo entiendo y no lo comprendo, solo por el señalamiento de mitómanos de dudosa reputación”, insistió el exfuncionario.

Afirmó que desde esa posición nunca llamó a ningún funcionario “ni de los que están aquí exfuncionarios ni de los de afuera, para ninguna obra; si mandaron mil cartas, dos mil cartas, tres mil cartas, pueden chequear en todas, magistrada, que se ponían siempre y cuando se cumplen con los requisitos y las leyes, con los requisitos procedimentales”.

Sostuvo que en el expediente del MP “no hay un solo documento; una carta, una circular, una nota, una grabación, un video, nada, solo la declaración de dos mitómanos, cobardes de dudosa reputación, de moral cuestionable, y aquí también lo hemos esperado con antecedentes que han pasado en la justicia”.

Dijo que en su vida personal tanto en el sector privado como el público siempre ha actuado apegado a las buenas costumbres y a los valores y principios inculcados por sus padres.

“En el sector privado comencé a trabajar antes de los 20 años, comprando ajo en Constanza y vendiéndolo en el mercado; fui trabajando y creciendo en base a un trabajo tesonero, con honestidad nos fuimos desarrollando y creando empresas ligadas al sector agropecuario. Tenemos cientos de empleados que trabajan con nosotros; podemos dar testimonio de que no tenemos un solo peso que no podamos justificar, un solo peso que no tenga acta de nacimiento”.

Gonzalo también

El excandidato presidencial narró el “terror” vivido desde que perdió las elecciones en el 2020.

“Desde entonces he estado sometido a ataques públicos despiadados que a veces me da temor entrar a la computadora y buscar algún tema de interés en Youtube porque lo que ponen de mí son cosas que me aterrorizan, mentiras de envergaduras indescriptibles”, dijo . Agregó que eso lo obligó a enviarle el 8 de septiembre una carta a la procuradora general Miriam Germán, poniéndose a disposición de la justicia para todos lo que requiera de él.

Habló de su vida familiar, empresarial y política; de sus principios éticos y morales; de lo exitoso de sus empresas. Dijo que ha salido dos veces del país, lo ha notificado y ha regresado; y ha estado atendiendo y enfrentando siempre sus responsabilidades.

“Aquí estaremos siempre prestos para dar el frente y cumplir..”