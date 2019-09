Caso César El Abusador: Arrestan en el aeropuerto al gerente de VIP Room

El Ministerio Público informó que fue arrestado ayer domingo el señor Rafael Reyes, quien está implicado en la red criminal que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta, también conocido como “César El Abusador”.

La institución del sistema de justicia explicó que Rafael Reyes, quien administraba la clausurada discoteca VIP Room, propiedad del narcotraficante “César El Abusador”, fue apresado al momento de llegar al país desde Holanda por el Aeropuerto Internacional de las Américas, ocupándosele un pasaporte holandés.

Señaló el MP que hasta el momento en el transcurso de las pesquisas que lleva a cabo junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la detención de Reyes, suman 15 las personas arrestadas por su vinculación a este caso, que fue declarado complejo, doce de ellos a los cuales ya se les han impuesto distintas medidas de coerción.

El grupo ha sido sometido a la justicia por la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional, por presuntamente incurrir en asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas.

La información indica que esos delitos están tipificados y son sancionados por los artículos 60, 99 y 100 de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y el artículo 3 de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y los delitos de tenencia ilegal de armas, municiones y sus accesorios, y tenencia y uso de armas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya tipificación y sanción se encuentra contemplada en los artículos 66 y 70 de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Las autoridades explicaron que miembros del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas continúan ampliando las investigaciones y realizando las diligencias de lugar para localizar y capturar a todos los involucrados en esta red del crimen organizado.