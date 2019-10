Caso César el Abusador: Decidí irme a EE.UU. porque no tengo caso aquí, dice extraditado

De manera voluntaria aceptó hoy ser extraditado a los Estados Unidos, Sergio Gómez Díaz, vinculado a la red de narcotráfico y lavado de dinero supuestamente dirigida por César Emilio Peralta, “César el Abusador”.

“Yo decidí irme porque no tengo ningún caso aquí, lo que se me está acusando no es mi persona, yo estoy tranquilo porque no tengo nada que temer”, explicó.

Además pidió a los medios de comunicación a no seguir relacionándolo con el caso , debido a que esto le está afectando a nivel familiar y personal.

“Yo tengo una niña que la tuve que mandar para Estados Unidos porque la tenían traumatizada viendo las noticias, preguntaba ¿Qué fue lo que mi papi hizo? ¿Qué a mi papi le pasa? y a la prensa no le importa eso”, dijo.

Sobre los cargos que se le imputan en los Estados Unidos, Gómez aseguró que se irá tranquilo ya que según él no tiene nada que ver con las acusaciones que pesan en su contra.

“Yo voy tranquilo porque no tengo nada que ver con eso, ustedes me ven todo el tiempo sonriéndome y es porque yo estoy tranquilo”, aclaró.

Sobre el caso. Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia no objetaron para que Sergio Gómez Díaz se presentará a los tribunales estadounidenses y se conozca el caso en ese país.