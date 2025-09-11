Caso Charlie Kirk: su asesino disparó desde un tejado y se escondió en un vecindario cercano

FILE - Charlie Kirk speaks at Texas A&M University as part of Turning Point USA's American Comeback Tour on Tuesday, April 22, 2025, in College Station, Texas. (Meredith Seaver/College Station Eagle via AP, File)
Washington, 11 de Septiembre (EFE).- El asesino del activista ultraconservador estadounidense Charlie Kirk, que falleció el miércoles de un disparo en el cuello, se desplazó por el tejado de los edificios del campus y desde ahí escapó para esconderse en un vecindario cercano.
“Seguimos sus movimientos dentro del campus, pasando por las escaleras, subiendo hasta el techo y cruzando el techo hasta el lugar del disparo. Después del tiroteo, logramos rastrear su recorrido mientras se movía hacia el otro lado del edificio, saltó desde el edificio y huyó del campus, entrando en un vecindario”, explicó el Comisionado de Seguridad Pública Beau Mason. EFE
