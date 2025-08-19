Caso Colegio de Periodistas: José Beato acudirá a los tribunales por exclusión de candidatura

Un equipo de abogados anunció que defenderá en los tribunales al candidato a la presidencia del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), José Beato, tras ser excluido por la Comisión Nacional Electoral de ese gremio profesional.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del CDP, los juristas Valentín Medrano Peña, David R. Lorenzo, Moisés Medina, Ramón Gómez y José Echavarría —consultor jurídico del gremio— calificaron como “arbitrarias” las decisiones de la comisión electoral, al considerar que vulneran el derecho constitucional de elegir y ser elegido.

Los abogados afirmaron que la comisión ha adoptado resoluciones sin calidad jurídica ni potestad, en violación de la Ley 10-91, especialmente en lo dispuesto en sus artículos 4 y 5.

Recordaron que el derecho de participación está amparado en la Constitución, en los estatutos orgánicos y en la normativa electoral del CDP, por lo que consideran improcedente cualquier intento de inhabilitación.

En ese sentido, denunciaron que la comisión ha violentado el principio de legalidad al atribuirse facultades que la ley no le concede, comprometiendo con ello el orden institucional del gremio.

“Se configura una violación de funciones y un atentado al orden constitucional, pues la comisión carece de reconocimiento legal para decidir sobre la idoneidad de los aspirantes. Esa acción no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también afecta la disciplina institucional y el correcto desarrollo del proceso electoral”, expresaron los juristas.

Asimismo, exhortaron a la Comisión Electoral a limitarse a sus funciones organizativas y abstenerse de extralimitarse en atribuciones que la ley no le reconoce.

Títulos universitarios cuestionados

Los abogados también criticaron lo que calificaron como una incoherencia del organismo electoral, al aprobar la inscripción de cinco candidatos de la Plancha 1 que carecen de títulos universitarios: Cándida Ortega, Gregorio Pichardo, Ramón Benzán, Rafael Díaz Gómez y Manuel Antonio Vega. En contraste, rechazaron la candidatura de Beato alegando ilegalidad.

El equipo de la plancha encabezada por Beato advirtió que, de no rectificar la Comisión Electoral en las próximas 24 horas, procederán a someter un recurso ante los tribunales competentes para salvaguardar los derechos vulnerados y garantizar la transparencia del proceso. Además, señalaron que la decisión errónea podría comprometer la responsabilidad civil de los miembros de la comisión.

Por su parte, José Beato defendió su ingreso al CDP y su derecho a aspirar a la presidencia del gremio, amparado en la ley y en los reglamentos internos. “Es un derecho constitucional que ningún organismo ni comisión electoral puede restringir”, aseguró.

La versión de la CNE

La Comisión Nacional Electoral (CNE) informó previamente que rechazó la candidatura de José Altagracia Guzmán Beato a la presidencia del CDP tras comprobar que no cumple con los requisitos establecidos en la ley y el reglamento electoral.

El organismo comunicó al representante de la plancha que debía sustituir al candidato a la presidencia antes de la medianoche del domingo 24 de agosto, a fin de poder participar en las elecciones pautadas para el viernes 29 de agosto.

La CNE también exigió completar la documentación de Teófilo Bonilla, candidato a la presidencia del Tribunal Disciplinario, ya que presentó un Certificado de No Antecedentes Penales emitido en 2020, cuando el reglamento exige que no supere los 30 días de vigencia.

Las elecciones del CDP están convocadas para celebrarse el viernes 29 de agosto en la sede principal del gremio.

En la rueda de prensa también participaron Siddy Roque, Francisco Marte y Ana Inoa, candidatos al IPPP, a la Seccional del Distrito y a la Secretaría General, respectivamente, junto a Santo Asencio, presidente del movimiento CDP Unidos, y una amplia comisión de apoyo.