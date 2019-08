Caso David Ortiz: Cuestionan al vocero de la Policía por estar en la nómina de MLB

Un diario estadounidense cuestionó el doble rol que desempeña Frank Félix Durán, vocero de la Policía Nacional, Frank Félix Durán, en la investigación del atentado donde resultó herido el expelotero David Ortiz, ya que el oficial trabaja para la Major League Baseball (MLB).

Se trata del periódico The Boston Globe que en un reportaje firmado por Bob Honler y Aimee Ortiz , destaca que Durán ha estado en la nómina de las Ligas Mayores por más de 10 años.

Aquí la entrevista

El coronel de la Policía Nacional Dominicana, Frank Félix Durán Mejía, se presentó ante los medios de comunicación internacionales aquí en junio, con sus medallas doradas del servicio brillando en su uniforme nítido, como la voz de autoridad en el último escándalo del país.

Durán ayudó a dar la noticia impactante de que David Ortiz, una figura nacional querida y luminaria de las Grandes Ligas de Béisbol derribado en un popular club nocturno, había sido blanco de un escuadrón que le dio una recompensa de $ 7,800.

Unos 18 días después, Duran presentó en una conferencia de prensa una historia completamente diferente: de un pistolero confundido contratado por un presunto narcotraficante que confundió a Ortiz con la marca deseada, un amigo cercano del toletero retirado que no se parece en nada a él.

La versión revisada de Duran y el gobierno dominicano puso fin, al menos oficialmente, a otras preguntas sobre por qué alguien querría lastimar a Ortiz.

No se dijo que Duran, un alto funcionario del gobierno y la imagen pública de la Policía Nacional, en silencio tiene un segundo trabajo.

Durante más de una década, ha estado en la nómina de Major League Baseball, uno de los tres funcionarios dominicanos de alto rango encargados de hacer cumplir la ley empleados como agentes de seguridad residentes de MLB.

Son los ojos y oídos del comisionado de béisbol Rob Manfred en la República Dominicana, un vínculo vital entre la multimillonaria empresa deportiva estadounidense y un gobierno lleno de escándalos en una tierra donde los niños con sueños de béisbol han sido explotados durante mucho tiempo.

El acuerdo, al menos para los pocos que lo han sabido, plantea preguntas sobre la lealtad de Duran en un momento en que los relatos cambiantes de la policía sobre el casi fatal tiroteo de Ortiz el 9 de junio se encontraron con un escepticismo generalizado. Y los especialistas en seguridad que han trabajado en la República Dominicana dijeron que los lazos estrechos con MLB inevitablemente generan dudas sobre la objetividad de los oficiales de policía.

“Para Major League Baseball, la imagen lo es todo”, dijo el ex jefe de MLB de Duran, Thomas Reilly, quien se retiró el año pasado como gerente senior de operaciones de seguridad de la organización en América Latina.

“Se han barrido muchas cosas debajo de la alfombra allí, y no me sorprendería en absoluto si se trata de otra”.

La desconfianza del gobierno es profunda en la República Dominicana.

También lo hace la influencia de MLB. “Si MLB le pide un favor al gobierno, es probable que lo hagan”, dijo Daniel Pou, un consultor independiente de seguridad pública en la República Dominicana que ayudó a capacitar a la policía nacional.

Un portavoz de MLB dijo que la organización no ha jugado ningún papel en la investigación del tiroteo de Ortiz porque es un asunto fuera del campo que involucra a un ex jugador. El portavoz dijo que MLB también tiene contratos con un oficial de rango en la policía nacional y un miembro del ejército de la república, y señaló que sus agentes de seguridad actuales no eran necesariamente funcionarios de alto rango cuando fueron contratados hace años.

El Globe no encontró evidencia de que las Grandes Ligas de Béisbol hayan ejercido alguna influencia inapropiada en la investigación de Ortiz. Durán se encuentra entre los oficiales de más alto rango en la policía nacional.

Pero mientras representa a la policía y comenta públicamente sobre casos que involucran a jugadores de MLB, no ha revelado públicamente su empleo en MLB.

En una entrevista a principios de agosto en su oficina en la sede de la policía nacional, reconoció su doble papel, pero minimizó cualquier conflicto potencial.

Defendió firmemente la integridad de la investigación de Ortiz del departamento.

Dijo que ha informado regularmente a la oficina del comisionado de MLB sobre el caso.

“Los he mantenido informados de toda la situación”, dijo Duran al Globe. “Estaban muy preocupados”.

Ortiz, de 43 años, quien recibió un disparo en la espalda a corta distancia y casi muere por lesiones traumáticas, fue dado de alta a fines de julio del hospital y se ha estado recuperando en su casa en las afueras de Boston.

La policía dominicana ha detenido a 14 sospechosos en el tiroteo y está buscando a otro, Luis Alfredo Rivas Clase, conocido como “El cirujano”.

Durán dijo que conoce a Ortiz desde hace muchos años porque provienen del mismo barrio.

Pero Ortiz, a través de un portavoz, dijo que no recuerda haber conocido a Duran, aunque dijo que el oficial de policía parece vagamente familiar.

Después de retirarse en 2016, Ortiz comenzó a servir como asistente especial remunerado para los Medias Rojas y figura en el sitio web del equipo como miembro del personal ejecutivo de la oficina principal.

Ha aparecido regularmente como analista de televisión para Fox Sports, titular de los derechos de la MLB. (El principal propietario de los Medias Rojas, John W. Henry, también es propietario y editor de The Boston Globe.

El equipo también emplea agentes de seguridad). Una nación en desarrollo, la República Dominicana se ha apoyado durante mucho tiempo en la fuerte inversión de Major League Baseball en el país.

Los 30 equipos construyeron academias allí y emplean a innumerables empleados de comunidades cercanas.

Los jugadores de béisbol dominicanos también ganan cientos de millones de dólares al año, gran parte de los cuales ingresan a la economía en dificultades de la nación.

Para MLB, la ventaja de contratar a los principales funcionarios de la policía dominicana, incluidos Duran y un general de policía nacional recientemente retirado, ha sido que “nos ha dado mucho acceso al gobierno, que de lo contrario sería muy difícil de hacer”, dijo Reilly , quien trabajó como investigador público de corrupción para el FBI antes de convertirse en gerente de investigaciones de MLB para América Latina en 2006.

Reilly se unió por primera vez a MLB como agente de seguridad residente de los Miami Marlins en 1993. Dijo que los agentes de seguridad residentes en la República Dominicana informan a MLB cualquier incidente que involucre a jugadores o empleados. Brindan seguridad en los estadios de béisbol y otros lugares, y también ayudan a los investigadores de MLB si es necesario.

Por su parte, Duran ha ayudado a los investigadores de MLB a investigar las acusaciones de irregularidades que involucran a posibles adolescentes, sus manejadores y exploradores de equipos, según Reilly y el ex investigador de MLB Eddie Domínguez. Dijeron que también ha ayudado a investigar crímenes cometidos por y contra jugadores de grandes ligas en la República Dominicana.

Un portavoz de MLB cuestionó esas afirmaciones y dijo que Duran “nunca ha trabajado en una investigación para nosotros”.

Duran dijo que MLB le prohíbe hablar sobre los negocios de MLB. Pero dijo que nunca subvertiría la justicia en nombre del toletero.

Durán le dijo al Globe que estaba tan atónito como muchos otros cuando la evidencia inicial sugirió que Ortiz había sido atacado. Dijo que Ortiz es el único jugador importante que circulaba cómodamente en los barrios más peligrosos del país sin seguridad, y sin incidentes, hasta el tiroteo, porque es muy atesorado.

“David es un alma de Dios”, dijo Duran. Después de que le dispararon, “todas las iglesias esa semana, todas, oraron por David”.

La gran inversión de la MLB en la República Dominicana se ha pagado muchas veces en talento. El primer dominicano nativo en jugar en las grandes ligas, Ozzie Virgil, salió al campo en 1956.

Desde entonces, más de 700 dominicanos han jugado en las ligas mayores y miles más han ganado cheques en las ligas menores.

Esta temporada, más de uno de cada nueve jugadores de Grandes Ligas en las listas del Día de Apertura, 102 en total, eran dominicanos, la mayor cantidad de la historia.

Si algún temor regresa a su tierra natal debido al tiroteo de Ortiz, dijo Duran, deben saber que continuarán siendo tratados con respeto, si no reverencia a nivel de Ortiz, y pueden estar seguros de que se tomarán todas las medidas para su seguridad. “Los jugadores de béisbol son dioses aquí”, dijo Duran. Cuando los jugadores ocasionalmente se encuentran en problemas con la ley en la República Dominicana, Duran puede involucrarse.

En un caso, Duran, quien se desempeñó desde 2017 como director de comunicaciones estratégicas para la policía nacional, se encontró al frente y al centro de otro caso controvertido.

Una noche de octubre de 2018, el tercera base de los Minnesota Twins, Miguel Sano, un All-Star de la Liga Americana, se metió en un oficial de policía y se rompió una pierna afuera de un club nocturno en San Pedro de Macoris, según un informe policial.

Sano, quien supuestamente conducía un camión no registrado y operaba sin la identificación adecuada, fue detenido brevemente y luego liberado cuando aceptó comparecer ante el tribunal al día siguiente.

En 24 horas, Sano quedó libre de cualquier acusación grave. Durán le dijo a Associated Press en ese momento que el oficial lesionado no presentaría cargos porque creía que “fue un accidente involuntario, no intencional”.

Durán dijo que el oficial, que sufrió múltiples fracturas, fue llevado al hospital por Sano.

La estrella del béisbol podría resolver el asunto legal, dijo Duran, pagando una multa de tráfico y prometiendo indemnizar al oficial, una práctica que es legal según la ley dominicana.

Reilly dijo que conoce a varios jugadores de MLB que presuntamente cometieron delitos en la República Dominicana que pagaron entre $ 50,000 y $ 100,000 para evitar cargos. Ortiz, mientras tanto, no ha evitado denunciar la corrupción en su tierra natal.

En 2016, el principal funcionario antinarcóticos del país, dos fiscales, un alcalde y numerosos miembros del Ejército fueron encarcelados por robar una tonelada de cocaína después de una redada de drogas.

“Mi país, desafortunadamente, se convirtió en un puente caribeño para el narcotráfico”, escribió Ortiz en su libro de 2017, “Papi: Mi historia”.

“Hubo miles de millones de dólares en transacciones de drogas, lo que llevó a algunos cuentos oscuros, deprimentes y corruptos en la República Dominicana. Tuvo un efecto devastador en la cultura entonces, y sigue siendo un gran problema”.

Las investigaciones sobre crímenes relacionados con el béisbol en la isla también han involucrado a las fuerzas del orden público estadounidenses.

Apenas la semana pasada, las autoridades estadounidenses y dominicanas se asociaron en una redada extraordinaria en una supuesta operación de tráfico de drogas y lavado de dinero, arrestando a numerosos sospechosos, incluido el ex gran jugador Octavio Dotel. Otro jugador de ligas mayores retirado, Luis Castillo, también estuvo implicado en el ring.

En los últimos meses, los fiscales estadounidenses presentaron pruebas ante un gran jurado en Washington sobre posibles fichajes ilegales de jugadores internacionales por parte de equipos de MLB en la República Dominicana y otros países, según informes de los medios. Según los informes, la investigación se centra en los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles.

Y, hace dos años, el agente de béisbol Bart Hernández y el entrenador Julio Estrada fueron condenados en una corte federal de los Estados Unidos por contrabandear jugadores cubanos a través de República Dominicana a Haití y México, donde podrían establecer su residencia y firmar con equipos de la MLB.

Hernández testificó en el juicio que un abogado dominicano le dijo que podía pagarle a la policía dominicana unos $ 500,000 para retirar los cargos que habían presentado contra seis de los jugadores de Hernández. Hernández dijo que declinó.

La corrupción en la República Dominicana alcanzó a la MLB en 2013 cuando tres oficiales de exploración de los Medias Blancas de Chicago fueron a la cárcel por embolsarse más de $ 500,000 en sobornos de las bonificaciones por firmar de jóvenes prospectos de 2005 a 2008. Durante el escándalo, numerosos equipos de MLB, incluidos los Yankees de Nueva York y los Nacionales de Washington, despidieron a ejecutivos o exploradores en medio de acusaciones de que también habían recibido sobornos o sancionado fraude de edad o identidad por parte de niños dominicanos.

Los Medias Rojas también despidieron a su supervisor de exploración dominicano, Pablo Lantigua, en 2008 por supuestos sobornos. Un entrenador en Santo Domingo le dijo al Globe que le dio a Lantigua un regalo de $ 300 después de que los Medias Rojas firmaron a uno de sus jugadores, Engel Beltre, por $ 600,000.

No fue la primera o la última irregularidad en la que participaron jóvenes dominicanos que firmaron contratos de MLB. Lantigua le dijo al Globe que efectivamente recibió un regalo de un entrenador. En una tierra de justicia desigual, se describió como un “desafortunado” que fue atrapado.