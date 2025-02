Caso de agente penitenciario: la versión del MP vs. la del imputado

El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que imponga prisión preventiva como medida de coerción contra Bladimir Rosario Vallejo, agente de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), implicado en un asalto a mano armada contra una mujer, a quien, junto a otro hombre, despojó de su cartera con dinero en efectivo y otras pertenencias.

Según el órgano persecutor, el agente, que prestaba servicio en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres para el Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional Santiago (CAPLIP III), conducía una motocicleta Super Gato, modelo CG250, color negro, año 2021, en la que, junto a Rafael Pérez Vargas (Cochito), sorprendió a la víctima, Práxeres Milagros Rivera Hernández, mientras esta salía de su vehículo en el parqueo de un local comercial en el sector Jardines Metropolitanos.

El MP indica que, mientras el imputado esperaba en la motocicleta, su compañero forcejeó y arrebató la cartera a la víctima, lanzando disparos, para luego huir mientras dispersaba y atemorizaba a la víctima que, junto a otro ciudadano perseguía al asaltante, en un intento fallido por recuperar sus pertenencias.

Asimismo, le atribuye al imputado la transgresión a los artículos 265, 266, 379 y 383 del Código Penal Dominicano, que sanciona y castiga los delitos por asociación de malhechores para cometer robo con uso de arma de fuego, en perjuicio de la víctima.

Sin embargo, Rosario Vallejo negó la acusación y afirmó que fue víctima de un engaño.

«Yo soy un hombre que simplemente estoy arrepentido porque a mí me llevaron engañado. Me dijeron que íbamos a cobrar un dinero, el tipo me dijo «párate ahí» y él asaltó a la señora», explicó.

«Yo simplemente manejaba el motor… Eso son errores de la vida», precisó.

El imputado agregó que, como resultado del asalto, recibió un total de 32,000 pesos y que los disparos fueron realizados por «el otro componente».

