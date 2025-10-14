La noticia del asesinato de Ana Abreu Argelia, en 1978, conmovió a su familia. No solo por la muerte en sí, sino porque el hecho sucedió en Nochebuena.

El matador era su entonces esposo, Nelson Féliz Miranda, el mismo hombre que casi cinco décadas después ultimaría en el sector El Millón a otra mujer que también que era su pareja y a su suegra, antes de quitarse la vida.

En ambos horrendos hechos había un denominador común: el uso de arma de fuego. Hace 47 años , Abreu murió por un disparo que terminó con su existencia. El pasado domingo 12 de octubre del 2025, en dicha localidad, Féliz Miranda también disparó para repetir la historia.

Debido a esto, surge una pregunta: ¿puede una persona con antecedentes judiciales tener un arma de fuego en República Dominicana?

El abogado Wagner Rodríguez dio al periódico Hoy un rotundo «no» a esa interrogante. Recordó que en la Ley 631-16, que regula el control de armas de fuego, indica que si una persona no puede tener antecedentes penales a la hora de solicitar una licencia de porte y tenencia de arma.

«Además, en los trámites del Ministerio de Interior y Policía también es uno de los requerimientos expresos es la certificación de no antecedentes penales para poder solicitar la licencia», apuntó el togado.

El asesinato de Abreu Argelia, según un hermano suyo y una publicación del desaparecido periódico La Noticia, ocurrió en la calle Juan Sánchez Ramírez, en el sector Gascue, Distrito Nacional. Coincidencialmente, el hecho sucedió un domingo. La Policía había dicho que el hombre premeditó quitarle la vida.

«En ese momento, este señor y mi hermana estaban un tanto separados por conflictos que ellos habían tenido. Ese día, ella estaba aquí, en mi casa; él vino y la recogió, se la llevó y luego recibimos la noticia de que la había asesinado», manifestó Félix Abreu.

La casa donde Nelson Féliz repitió la tragedia, casi cinco décadas después, contra otra pareja y su suegra.

El pasado domingo, las últimadas fueron Mayra Martínez Romero, de 65 años, y de su madre, Doris Romero, de 86. Féliz Miranda se quitó la vida luego de cometer ese hecho. Tenía 79 años.