Caso de visas canceladas enfrenta a Crespo y Pacheco

Un agrio enfrentamiento entre el diputado Tobías Crespo y el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, matizó ayer la sesión por el tema de visas canceladas por Estados Unidos a congresistas por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Crespo en su turno de ponencia acusó a Aquiles Jiménez, de iniciar el miércoles una campaña de difamación en su contra por la red social twitter, de que sería investigado por sobornos recibidos en el pasado gobierno.

Mensajes que fueron replicados por las cuentas oficiales de la Cámara de Diputados, al Dirección General de Comunicación (Dicom), la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), el Ministerio de la Presidencia, y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Le puede interesar: Imponen prisión preventiva a hombre acusado de dar muerte a otro en Tenares

En su defensa, y tras mostrar su pasaporte visado junto a un mapa de datos que validaban los orígenes de los twits, Tobías Crespo exclamó visiblemente indignado:

“Nunca he votado por préstamos de Odebrecht. No tuve que hablar con el gobierno anterior para que me saquen del expediente ni me han llamado de la Procuraduría. Ni me van a llamar porque ando por la regla”.

La reacción de Pacheco no se hizo esperar

“Alfredo Pacheco no usa bajezas, ni con sus peores adversarios; que usted no lo es, ni lo ha sido, ni lo será”, fueron las primeras palabras del presidente de la Cámara de Diputados.

Pacheco aprovechó para encomendarle a la Comisión de Tecnología de Información hacer una investigación, no sin antes advertir que si los resultados arrojan que él estaba involucrado entonces renunciaría al cargo y a la diputación.

En la sesión se intentó someter un fideicomiso pero se dejó sobre la mesa. Fue anunciado que las labores seguirán hoy, el lunes 19 y luego el miércoles 28 de diciembre, pero retornar el 10 de enero de 2023.