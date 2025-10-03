Caso Diddy Combs: cuatro claves en la sentencia del juez

El rapero Sean “Diddy” Combs fue sentenciado a 50 meses, o poco más de cuatro años, de prisión por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

El juez federal de distrito Arun Subramanian anunció la decisión el viernes, afirmando que “se debe dictar una sentencia sustancial para enviar el mensaje tanto a los abusadores como a las víctimas de que el abuso contra las mujeres conlleva una verdadera rendición de cuentas”.

A continuación, veamos cuatros puntos claves que consideró el juez Subramanian en su sentencia.

1. Historial de Combs

Subramanian aclaró que la sentencia se refería a los delitos de la condena —los cargos de la Ley Mann— y no a los cargos de tráfico sexual y crimen organizado de los que fue absuelto.

También dijo que, si bien las drogas podrían estar detrás del comportamiento violento de los Combs, «el tribunal debe considerar todos sus antecedentes».

2. El éxito de Combs y su devoción a la familia

Subramanian dijo que ha considerado que Combs es un hombre dedicado a su familia, un artista y hombre de negocios hecho a sí mismo que ha «inspirado y elevado a las comunidades», y señaló que sus éxitos son aún más impresionantes considerando las luchas en su infancia.

3. Sobre los argumentos de la defensa

Subramianian rechazó el intento de la defensa de “caracterizar los “Freak Offs” y las noches de hotel como experiencias íntimas consensuadas o simplemente una historia de “sexo, drogas y rock ‘n’ roll”.

4. Sobre las víctimas

Subramianian afirmó que se debe dictar una sentencia sustancial para transmitir el mensaje de que el abuso a las mujeres conlleva responsabilidades, y añadió que el tribunal «no tiene la certeza» de que Combs no vuelva a cometer estos actos.

Combs «causó daños irreparables a dos mujeres», declaró el juez. Subramianian también agradeció a los testigos y a la víctima.

Además de la pena de prisión, el juez Arun Subramanian también impuso una multa de 500.000 dólares a Sean “Diddy” Combs. Esa es la multa máxima que puede imponer.

Subramanian señaló que esta era una variación al alza respecto a las directrices, pero afirmó que estaba considerando los inmensos recursos de Combs, que permitieron sus delitos.