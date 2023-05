Autoridades del Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) cerraron este viernes la discoteca Kiss Bar, donde ocurrió el asalto en que resultó muerto el joven Joshua Omar Fernández Decena.

En este caso están vinculados el hijo del comunicador Dotol Nasta, Wesly Vicent Carmona, alias «El Dotolcito», Luis (prófugo) y Alison de Jesús Pérez, alias Chiquito.

La medida se tomó después de que representantes del COBA, Ministerio Público, y de la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) de la Policía Nacional llegaron al lugar.

Se recuerda que el centro de diversión nocturna a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, se desvinculó del asalto.

A continuación el texto íntegro emitido por la discoteca:

Comunicamos al público que lamentamos el incidente que pasó en la madrugada del Domingo 16 de Abril (a las 2:58 AM), queremos expresar nuestras condolencias a la familia y amigos afectados.



Nuestro equipo hizo lo debido e inmediatamente comunicamos lo sucedido a las autoridades y al 911, los cuales inmediatamente llegaron.



Por último aclarar que el incidente NO ocurrió en nuestras instalaciones, ni en nuestro frente y tampoco en horario laboral, nuestras puertas cierran a las 2:30 a.m.



Hemos estados colaborando con las autoridades desde el día 1 con lo que necesiten para dar con el paradero de los antisociales.

Secuencia del crimen

El Ministerio Público establece que el pasado 16 de abril, cerca de las 2:00 de la madrugada en la calle José Amado Soler, ensanche Naco, Wesley Vicent Carmona Corcino asociado con Alison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito (se entregó ayer a las autoridades) y Luis (prófugo), cometió robo en perjuicio de las víctimas Isanel y Misael Morel Encarnación y Alberto J. Reyes Jiménez producto de lo cual, mataron a Joshua Omar Fernández.

Afirma que el imputado Carmona Corcino compartía en la discoteca “Bar Kiss” y contacta desde su número de teléfono a Danil Ramírez Santana, un conocido que se desempeña como taxista de la plataforma Indrive y le solicitó recoger a Chiquito en la calle 25 del sector Villa Juana, para que lo lleve a la referida discoteca, una vez lo recoge este último le pide ir hasta la calle Moca para recoger también a Luis, luego los dejó a ambos en Discoteca “Bar Kiss” en compañía de Carmona Corcino y se retira del lugar.

Explica que pasados unos 15 minutos, el imputado vuelve a contactar al taxista y le pide que los recoja, por lo que ese conductor va a l centro de diversión y lo recoge junto a Chiquito y a Luis en el vehículo Hyundai Sonatablanco.

“En el momento en el que da la vuelta para irse estos últimos le piden que pare y de inmediato se desmontan Chiquito y Luis, sacaron armas de fuego y encañonan a las víctimas Morel Encarnación, y Reyes Jiménez, quienes salían de la misma discoteca, les manifestaron que era un atraco y los despojaron de sus pertenencias”, establece la acusación.

“El Dotolcito”

Indica que las demás personas que salían del lugar al percatarse empezaron a vociferar que atracaban, por lo que Chiquito y Luis hicieron uso de las armas de fuego que portaban y realizaron cada uno un disparo y luego abordaron nueva vez el vehículo para huir del lugar en vía contraria hacia la avenida Lope de Vega.

El MP añade que mientras eso pasaba la víctima Joshua Omar Fernández, que también salía de la indicada discoteca junto a sus amigos Robert Luis Heredia Torres y César Smariyn Davinson Montero, abordaría el vehículo en el que viajaba y producto de los disparos realizados por Chiquito y Luís, resultó herido en la cabeza por lo que fue trasladado al Hospital Salvador B. Gautier, donde falleció.